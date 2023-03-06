台南市定民俗忠順聖王會陳聖祖聖誕 陳氏宗親千人祝壽

台南市陳姓宗親千人今天參與祭祖、食祖佛酒聯誼餐會，中午在值東庄頭新化區山腳里頂山仔腳知義派出所旁席開百桌，永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎、新化及東區後甲、安南區土城等地8個行政區約千名陳姓宗親齊聚場面熱鬧。

台南市陳姓宗親會理事陳宏田表示，已知至少百餘年歷史的市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」活動，以新豐地區及外圍新化、東區後甲、安南區土城仔為主要區域，一年一度宗親盛會讓陳姓宗親持續凝聚，也讓百年信仰文化不致消失於現代化洪流中，確是深具保存價值的歷史民俗。

新化山仔腳陳姓宗親會會長陳重言、副會長陳明荐、值東爐主陳清保，去年從歸仁大學潁川家廟迎回陳聖祖後籌辦這場盛會，整個庄頭宗親都與有榮焉，鼓舞宗親凝聚團結。

忠順聖王會在105年列名市定民俗。今年負責值東的新化山仔腳全庄陳姓戶數僅十餘戶，宗親會仍努力完成盛事。餐會中跋桮擲出新年度值東庄頭，結果由歸仁八甲庄跋得，會後先行迎回聖祖令牌，約一個月後再前往新化山仔腳迎回聖祖神尊輪祀一年。

陳宏田也是知名文史工作者，將近年在台南大學發表陳姓宗族相關期刊論文彙集成「臺南東郊300年陳姓祖佛陳聖祖忠順王信仰--附大灣忠順聖王宮聖示採訪錄」，今將成果獻給忠順王陳聖祖，分贈各代表庄頭。他感謝台南市陳氏宗親會理事長陳衫潤及永康大灣陳姓宗親會理事長陳永祥協助發行。

陳衫潤以「認識祖源、弘揚祖德、敦親睦族、和樂相處」為序推薦，對作者一直以來為陳家書寫歷史的種種付出深表肯定。新書可讓宗親更了解台南陳姓宗族的歷史，與全台或世界各地宗親友會交流時，也可介紹台南陳姓宗族發展與相關歷史。