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民進黨嘉市黨部設食物銀行 她盼幫上邊緣戶

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市議員兼民進黨嘉市黨部主委黃露慧推動成立「愛在嘉義食物銀行」，今啟動營運。圖／民進黨嘉市黨部提供
嘉義市議員兼民進黨嘉市黨部主委黃露慧推動成立「愛在嘉義食物銀行」，今啟動營運。圖／民進黨嘉市黨部提供

嘉義議員兼民進黨嘉市黨部主委黃露慧，牽線黨部和她當理事長的愛在嘉義婦幼關懷協會，今在黨部成立「愛在嘉義食物銀行」，黃說，要幫差一點符合領補助資格的邊緣戶，未來每月發1次物資。市府社會處表示，嘉市現有兩處食物銀行，可公私協力，有急迫性的會轉請協助。

社會處指出，嘉市東區的兒童福利中心、西區的社會福利中心，各有1處食物銀行，由於發放有一定的對象和程序，有些處於臨界點，或還在審核階段但亟需協助，會考慮轉請民間協助，黃議員成立食物銀行就可彼此搭配。

黃露慧、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生、市府社會處長黃毅晨等人出席食物銀行啟動儀式，現場擺出衛生紙、五穀粥、義大利麵、尿布、洗衣粉等食用或日用品。

黃露慧說，擔任議員以來一直與同為議員的胞弟黃大祐推動「在地食物銀行計畫」、「國中小學營養午餐免費」，就是有感突遭變故的家庭、差一點符合資格的邊緣戶，被規定拒於門外、求助無門。

黃露慧說明，愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉市黨部合作，自營食物銀行，將募集善心人士捐助的物資，或食物銀行聯合會也會供應，名單則由協會和市府轉介邊緣戶，或里長開具證明，預定每月的第4周的周五發放。

社會處長黃毅晨說，市府肯定並樂觀其成，也期待公私協力，讓弱勢民眾可得到更多幫助。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示，很高興看到黃議員在嘉市成立具有規模的食物銀行，非常樂意分享穩定運作、持續成長、契合需求的知識，祝褔持續成長茁壯，幫助更多的民眾。

嘉義市議員兼民進黨嘉市黨部主委黃露慧（右一）推動成立「愛在嘉義食物銀行」，今啟動營運。圖／民進黨嘉市黨部提供
嘉義市議員兼民進黨嘉市黨部主委黃露慧（右一）推動成立「愛在嘉義食物銀行」，今啟動營運。圖／民進黨嘉市黨部提供
嘉義市議員兼民進黨嘉市黨部主委黃露慧（左三）推動成立「愛在嘉義食物銀行」，今啟動營運。圖／民進黨嘉市黨部提供
嘉義市議員兼民進黨嘉市黨部主委黃露慧（左三）推動成立「愛在嘉義食物銀行」，今啟動營運。圖／民進黨嘉市黨部提供
嘉義市議員兼民進黨嘉市黨部主委黃露慧（右三）推動成立「愛在嘉義食物銀行」，今啟動營運。圖／民進黨嘉市黨部提供
嘉義市議員兼民進黨嘉市黨部主委黃露慧（右三）推動成立「愛在嘉義食物銀行」，今啟動營運。圖／民進黨嘉市黨部提供

食物銀行 議員 嘉義

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