多處地磚隆起！八千萬在雲林打造客家文化館 黏著劑疑有問題

客委會斥資8500萬元，在雲林打造詔安客家文化館，去年4月封館半年整修中庭，至今仍有多處地磚隆起，尤其廁所澎管最嚴重，已逾半年暫舖地墊，避免遊客受傷，假日每天遊客不到10人，只有附近學生、居民會使用，縣府預計近期動工維修，需再封館半年重鋪地磚。

縣府民政處科長楊育豪說，詔安客家文化館有多處地磚隆起，包括走廊、廁所、辦公室，初判應是地磚黏著劑退化及地磚熱脹冷縮導致，原定3月開始修繕，約需600萬元，但因中央只補助300多萬元，實在不敷使用，工前會議重新規畫，將減少修繕辦公室、會議室地磚，近期會完成設計並開工。

楊育豪也說，詔安客家文化館對地方很重要，許多學校、社區都會借用場地，雲林科技大學也會定期舉辦展覽，邀請名人、工藝師布展，但因地磚嚴重隆起、不修繕不行，雖然會暫時影響大家使用，但會在最短時間內盡快完成修繕工程，工期約需120天，本月一定會開工。

館員表示，詔安客家文化館2016年正式開館，土地是崙背鄉公所所有，客家委員會出資，由雲林縣政府發包建造，再委託雲林科技大學經營管理；地磚部分已壞很多次，修好了又壞，可能要全部打掉重做才會好，希望除了公共區域，也維修辦公室、會議室地磚，讓使用者更安心。