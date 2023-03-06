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多處地磚隆起！八千萬在雲林打造客家文化館 黏著劑疑有問題
客委會斥資8500萬元，在雲林打造詔安客家文化館，去年4月封館半年整修中庭，至今仍有多處地磚隆起，尤其廁所澎管最嚴重，已逾半年暫舖地墊，避免遊客受傷，假日每天遊客不到10人，只有附近學生、居民會使用，縣府預計近期動工維修，需再封館半年重鋪地磚。
縣府民政處科長楊育豪說，詔安客家文化館有多處地磚隆起，包括走廊、廁所、辦公室，初判應是地磚黏著劑退化及地磚熱脹冷縮導致，原定3月開始修繕，約需600萬元，但因中央只補助300多萬元，實在不敷使用，工前會議重新規畫，將減少修繕辦公室、會議室地磚，近期會完成設計並開工。
楊育豪也說，詔安客家文化館對地方很重要，許多學校、社區都會借用場地，雲林科技大學也會定期舉辦展覽，邀請名人、工藝師布展，但因地磚嚴重隆起、不修繕不行，雖然會暫時影響大家使用，但會在最短時間內盡快完成修繕工程，工期約需120天，本月一定會開工。
館員表示，詔安客家文化館2016年正式開館，土地是崙背鄉公所所有，客家委員會出資，由雲林縣政府發包建造，再委託雲林科技大學經營管理；地磚部分已壞很多次，修好了又壞，可能要全部打掉重做才會好，希望除了公共區域，也維修辦公室、會議室地磚，讓使用者更安心。
程姓居民說，政府推廣保存文化，不應只蓋一個館就了事，應多舉辦活動、提升文化知名度，讓遊客願意到文化館參觀，像是228連假各地都擠滿人，詔安客家文化館卻沒搭上觀光熱潮，門可羅雀實在很可惜，只有附近老人家帶著3個連假回娘家的小孩，期許整修後更精進。
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