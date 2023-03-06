嘉縣鹿草農田乾旱停灌 種3公頃向日葵美化家園
久旱不雨，嘉縣鹿草1期稻作停灌，鹿草鄉公所、農會與農民合作在鹿草外環道一帶約3公頃的農田，改種植綠肥向日葵，預估下週盛開；鹿草鄉長嚴珮瑜邀大家假日來賞花，但不要採花。
嚴珮瑜今天告訴中央社記者，配合政府1期稻作停灌政策，公所與鹿草鄉農會、農民合作，在鹿草外環道的167線道與鹿環西路交叉口一帶約3公頃多的農田種植綠肥，1月時灑下向日葵種子營造花海，目前已有2成開花。
嚴珮瑜說，預估下週向日葵盛開，歡迎民眾假日扶老攜幼來賞花，打卡、拍網美照，如有帶寵物同遊，勿讓寵物踩踏花朵，也請勿採摘花朵，留給下一位到訪者美麗的視野。
鹿草鄉農會總幹事陳健平表示，配合政府1期停灌政策及美化家園的構想，選定交通便利的腹地，協調地主試種向日葵，如果今年成效不錯，明年將擴大種植。
農委會台南農改場網站指出，向日葵為觀賞用或維護生態景觀最佳作物，植株還原土壤後，除可供應土壤有機質外，因其植體含有豐富的氮、磷、鉀、鈣、鎂及鋅等主次要營養成分，亦可兼作為綠肥作物。
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