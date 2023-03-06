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嘉市國小生許願改造糯米橋 市府耗資千萬4月底將完工

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，附近宣信國小學童、居民參加工程說明會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，附近宣信國小學童、居民參加工程說明會。圖／嘉義市政府提供

嘉義市宣信國小師生前年12月到市定古蹟糯米橋戶外教學，發起「築夢計畫」希望市府解決水質惡臭等問題，市府編列1649萬元，去年10月7日開工，預計4月底完成新建行人橋，改善排水和水質、周遭環境，市府表示，有助歷史文化保存與宣傳。

2021年12月初，宣信國小一年級生參觀糯米橋後，提出建議，林姓學生說，現在糯米橋附近停滿車輛、雜草叢生、到處看到垃圾，橋上的護欄油漆也褪色了，環境十分不好；朱姓學生說，建議將河道清乾淨，並在空地上建造涼亭供休息，旁邊可以搭配植栽及花草，並留通道讓民眾可以進出欣賞，同時請在馬路旁標示紅線禁止停車，讓大家可以親近糯米橋。

工務處表示，正辦理「道爺圳糯米橋上游排水改善工程」，於橋上游打造仿糯米橋外觀的人行拱橋，讓人車分道，重現糯米橋的風華，另也改善圳溝的坡道讓水流暢通，淨化水質，並整理周邊環境。

文化局說明，宣信街一帶向外延伸，為古時南田古道，道爺圳糯米橋是聯結嘉市最早建造的灌溉水圳，及南出諸羅城人貨往來必經的南田古道交會點，糯米橋原以竹、木簡搭便橋以利通行，後在地方仕紳賴時輝、陳熙年的捐建下，才改建為石橋，因橋面僅約10平方公尺，後來交通量逐漸增加，1976年由時任里長林金助在原有石橋上鋪設鋼樑和水泥，舒緩人車通行的需求，成為橋上橋。

文化局也表示，2014年道爺圳糯米橋指定為嘉市市定古蹟，本次改善工程不僅整理周邊環境，還結合國小學童教育，推動社區新亮點，認識嘉市豐富又多元的文化資產。

嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，附近宣信國小學童、居民參加工程說明會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，附近宣信國小學童、居民參加工程說明會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，4月底完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，4月底完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，附近宣信國小學童、居民參加工程說明會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，附近宣信國小學童、居民參加工程說明會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，附近宣信國小學童、居民參加工程說明會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，附近宣信國小學童、居民參加工程說明會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，附近宣信國小學童、居民參加工程說明會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府編1649萬元改善市定古蹟糯米橋的周邊環境，附近宣信國小學童、居民參加工程說明會。圖／嘉義市政府提供

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