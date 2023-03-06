台南左鎮果菜市場設候車站 促交通產銷觀光發展

台南市政府交通局表示，左鎮區果菜市場前大型候車站工程已順利發包，預計今年底完工，除提供公車及小黃公車轉乘，還可結合農產品產銷及觀光等產業，發揮加值效果。

台南市政府交通局今天發布新聞稿，台南市交通局長王銘德指出「創生城鄉」是台南市長黃偉哲施政主軸之一，左鎮不但是台南地方創生重要據點，也是近年市府致力打造成為「長者有人顧、旅客有得玩、創業有機會」的未來城鎮。

王銘德說，交通局歷年在左鎮推動幹支線公車、小黃公車、智慧站牌等，已形成公共運輸的轉乘節點，因此特別規劃一處更完善的轉乘設施。

他指出，左鎮果菜市場大型候車站也與農產運銷公司合作，利用果菜市場前方空地興建規劃可遮風避雨的候車亭，還設計利用太陽能光電作為頂篷，節能減碳並將動線串連至果菜市場內。

王銘德表示，左鎮果菜市場有大台南公車綠幹線經過，可連接玉井及台南市區，每15至30分鐘有1班車；也有來往南化的支線公車以及二寮、草山等地的小黃公車，新的候車站將可提供在地或連外交通的舒適候車空間。

他指出，近年在地方創生營造下，有愈來愈多自由行觀光客利用公車走訪山區小鎮，當地逐漸出現青年旅舍或民宿類型的住宿點，再結合果菜市場在地當令農產以及鄰近化石園區等景點，都可利用左鎮果菜市場候車站轉乘串連。