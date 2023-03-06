快訊

7都房價全站上千萬 這縣市最苦「晚4年買多400萬」

台南左鎮果菜市場設候車站 促交通產銷觀光發展

中央社／ 台南6日電

台南市政府交通局表示，左鎮區果菜市場前大型候車站工程已順利發包，預計今年底完工，除提供公車及小黃公車轉乘，還可結合農產品產銷及觀光等產業，發揮加值效果。

台南市政府交通局今天發布新聞稿，台南市交通局長王銘德指出「創生城鄉」是台南市長黃偉哲施政主軸之一，左鎮不但是台南地方創生重要據點，也是近年市府致力打造成為「長者有人顧、旅客有得玩、創業有機會」的未來城鎮。

王銘德說，交通局歷年在左鎮推動幹支線公車、小黃公車、智慧站牌等，已形成公共運輸的轉乘節點，因此特別規劃一處更完善的轉乘設施。

他指出，左鎮果菜市場大型候車站也與農產運銷公司合作，利用果菜市場前方空地興建規劃可遮風避雨的候車亭，還設計利用太陽能光電作為頂篷，節能減碳並將動線串連至果菜市場內。

王銘德表示，左鎮果菜市場有大台南公車綠幹線經過，可連接玉井及台南市區，每15至30分鐘有1班車；也有來往南化的支線公車以及二寮、草山等地的小黃公車，新的候車站將可提供在地或連外交通的舒適候車空間。

他指出，近年在地方創生營造下，有愈來愈多自由行觀光客利用公車走訪山區小鎮，當地逐漸出現青年旅舍或民宿類型的住宿點，再結合果菜市場在地當令農產以及鄰近化石園區等景點，都可利用左鎮果菜市場候車站轉乘串連。

公車 住宿

延伸閱讀

到日本賣農產！ 農委會參訪團今出發參加東京食品展

黃偉哲今訪日本最大通路商 台南農產可望在日上架

基捷第一階段環評補正通過 建議八堵提高停車轉乘空間

農產冷鏈2.0 新化果菜市場再建大型冷藏庫

相關新聞

嘉市國小生許願改造糯米橋 市府耗資千萬4月底將完工

嘉義市宣信國小師生前年12月到市定古蹟糯米橋戶外教學，發起「築夢計畫」希望市府解決水質惡臭等問題，市府編列1649萬元，...

雲林古坑華山店家翻新門面 結合藝術舉辦公益拍賣

雲林縣華山社區在921災後重建，致力發展觀光，華山商圈發展協會理事長徐毓涵有感商圈老舊，帶領華山店家一起改造門面，也結合...

雲嘉南高雄17條步道登山口 嘉義林管處放置愛心竹杖自由取用

疫情解封，旅遊登山熱絡，嘉義林區管理處為體恤喜歡登山民眾，貼心在雲嘉南高雄等4縣市共17條步道端口，放置森林志工精心製作...

烏魚、鰻苗回來了！台南二仁溪擺脫「台灣黑龍江」汙名

環保團體最近在台南市南萣橋東側濕地發現黑面琵鷺，並伴隨有反嘴鴴、雁鴨等候鳥，欣喜生態愈來愈豐富，而出海口早期是主要的鰻苗...

硬質玉米欠收 農委會專家會議認定符合天災救助

嘉義縣去年秋天二期作硬質玉米（飼料玉米）欠收，農民叫苦，民代首長請命，縣府勘查不符救助標準，收成期結束農委會專家會議，認...

38婦女節好康來了！女性到台南虎頭埤享半價優惠

3月8日是國際婦女節，台南虎頭埤風景區管理所特別推出「婦女節女性半票入園」優惠，女性只要當天入園，都可享門票半價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦