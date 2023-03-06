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愛在嘉義食物銀行開張 提供弱勢邊緣戶緊急需求

中央社／ 嘉義市6日電

嘉義市愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉義市黨部合辦的「愛在嘉義食物銀行」今天在市黨部開張，提供急難救助、弱勢邊緣戶的需求，希望藉此能幫助弱勢家庭度過難關。

「愛在嘉義食物銀行」今天成立並開張，已有民生用品物資陳列上架，民進黨籍嘉義市議員暨市黨部主委，並兼愛在嘉義婦幼關懷協會理事長的黃露慧、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生、嘉義市社會處長黃毅晨共襄盛舉。

黃露慧致詞表示，在市黨部成立「愛在嘉義食物銀行」，作為各界捐贈物資，以及申請戶領取物資等用途使用，希望食物銀行能即時幫助非中低收入的邊緣戶、急難救助戶，對於申請人會每半年審查資格，讓物資用在真正有需求的民眾。

黃露慧指出，目前與台灣食物銀行聯合會合作，另外也會洽商在地商店、大型量販店捐贈物資，希望有更多資源投入幫助弱勢家庭度過難關。

方荷生表示，嘉義市成立具有規模的食物銀行，非常樂見「公益共享」能在地方穩定運作、持續成長，藉此能幫助更多民眾。

黃毅晨表示，愛在嘉義婦幼關懷協會成立食物銀行，市府樂觀其成，也期待公私協力，讓弱勢民眾得到更多幫助。

嘉義 食物銀行 弱勢家庭

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