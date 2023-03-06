雲林古坑華山店家翻新門面 結合藝術舉辦公益拍賣

雲林縣華山社區在921災後重建，致力發展觀光，華山商圈發展協會理事長徐毓涵有感商圈老舊，帶領華山店家一起改造門面，也結合華山特色農產推出六寶餐，每逢假日遊客如織，今天與在地藝術家合作，舉辦「無·花落影」雙人藝術聯展暨公益義賣會，副縣長謝淑亞等人都到場響應。

華山商圈發展協會理事長徐毓涵說，華山商圈長期維持現況發展，有許多店家門面已老舊，現在大家投入精進門面改造，自己也在店裡擺放花藝、增設三角涼亭，為遊客帶來更豐富五感體驗，期許華山商圈不斷活絡，也要把在地農特產推廣出去；義賣所得將捐給華山國小、華山弱勢家庭、持續在地長者送餐服務。

水土保持局課長鄭宏昭說，近年執行環境保育計畫，希望透過監測控制災害，幫助社區重新出發，華山社區努力有目共睹，過年觀光人潮如織；鄉長林慧如說，期許未來每條馬路、溪流及村落都各有不同景致，讓大家不自覺停下腳步，被沿途人善、景美感動。

華山村長李國和說，未來將朝六寶、五義方向發展觀光，華山六寶有咖啡、茶葉、蜂蜜、竹筍、香菇、苦茶油；華山五藝分別為花藝、陶藝、竹藝、園藝、文藝，期許未來整合資源、縱橫連結，串連中央到地方資源，橫聯藝術家、文學家，將地方特色更深化。

陶藝家楊銘洲、花藝家林秀玲說，創作起源來自日常啟發，花與陶皆來自土壤，承載著日常對大地記憶，透過12件作品呈現由生到衰不同樣貌，萬物生於土地，落下回歸土壤，又成為新的養分重新滋長；這次最困難的是，陶器薄脆易碎，出窯能不能成功全靠老天爺，也要克服搬運碰撞。