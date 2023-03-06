雲嘉南高雄17條步道登山口 嘉義林管處放置愛心竹杖自由取用

疫情解封，旅遊登山熱絡，嘉義林區管理處為體恤喜歡登山民眾，貼心在雲嘉南高雄等4縣市共17條步道端口，放置森林志工精心製作愛心竹杖，供民眾免費使用，讓登山更便利，呼籲山友注意安全，遵守無痕山林七大準則，維護乾淨山林。

嘉義林管處說，放置愛心竹杖步道：奮起湖大凍山步道、奮瑞古道、瑞太古道、關仔嶺大凍山步道、鈺鼎步道、龍麟山步道、六甲鎮南宮步道、塔山步道、對高岳森林浴步道、茶之道步道、福山古道、嘉南雲峰步道、四大天王山步道、獨立山步道、里美避難步道、崁頂步道、雞巃山步道等共17條步道。

竹杖上有QR-Code貼紙，遊客可掃描連結加入步道維護網Line，發現步道設施任何問題，可在維護網反映，以利機關即時獲知解決問題。山友使用愛心竹杖後，請記得放回原處供其他有需要山友使用。

嘉義林管處轄管步道，跨雲林、嘉義、台南、高雄等縣市，海拔高度分布於100多公尺到2600多公尺，海拔高低懸殊，孕育出多采多姿動植物生態，可飽覽自然地貌鬼斧神工、觀賞氣勢萬千雲海晚霞，或漫步鬱鬱蔥蔥森林，吸收森林的芬多精。