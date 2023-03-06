烏魚、鰻苗回來了！台南二仁溪擺脫「台灣黑龍江」汙名

環保團體最近在台南市南萣橋東側濕地發現黑面琵鷺，並伴隨有反嘴鴴、雁鴨等候鳥，欣喜生態愈來愈豐富，而出海口早期是主要的鰻苗捕撈處，受汙染後已無鰻苗，但鰻苗也逐漸回來，船行經下游，魚兒還跳到船上。

環保團體表示，公私部門努力守護河川有成，但絕不容許生態逐漸回來的河川，上游牛埔建南部事業廢棄物處理中心。

台南市環保局表示，除對事業加強稽巡查外，也針對二仁溪主要支流三爺溪的事業銅加嚴管制，今年將再針對氨氮及銅二次加嚴評估，並對流域事業積極採樣檢測及執行深度查核，並就高汙染潛勢汙染源布放科學儀器自動連續監測，及投放樹脂包追蹤重金屬汙染，監測異常排放情形。

經多年整治，嚴重汙染比例已從2021年33.7%降至兼年1月的15.4%。另針對二仁溪流域辦理生態調查，目前在中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，最讓人驚喜的是已發現鰻苗。

茄萣舢筏協會專案管理人陳科亨表示，帶著民眾乘船在二仁溪進行生態活動時，明顯發現生態變好了，除了鳥類多，最令人驚喜的是，船行進中，群魚跳起，10多尾烏魚落入船艙中，也看到出海口有人在捕烏魚苗。

台南社大研究員晁瑞光說，日前他到二仁溪南萣橋東側河床調查有毒廢五金遭河水沖刷致裸露情形，發現附近候鳥群聚，讓人驚喜的是有兩隻黑面琵鷺，附近有反嘴鴴、高蹺鴴、雁鴨等鳥，也顯示曾汙染嚴重，毫無生機的二仁溪生態回來了，因溪中生態豐富，吸引鳥類覓食。

二仁溪早期是漁民捕魚的重要河川，出海口每到秋末冬初就會吸引漁民捕撈鰻魚苗，但受到有毒廢五金汙染後，已好幾十年不見此景，但近3年來鰻苗再現，已有漁民在捕撈鰻苗。