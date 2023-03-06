慶祝婦女節 台南市虎頭埤風景區女性門票半價優惠圖

台南市虎頭埤風景區管理所今天公告，後天8日國際婦女節，女性優惠半票入園。台南市府觀光旅遊局表示，3月台南繁花盛開，是走向戶外放鬆的最佳季節，除了虎頭埤還有許多景點可以各自搭配成「賞花一日遊」行程。

觀旅局指出，轄下的虎頭埤風景區景緻秀麗，可環湖漫步欣賞湖面風光，進行各種戶外體驗；搭配即將登場的學甲蜀葵花節、2023台灣國際蘭展、白河林初埤木棉花季、西港金砂里花旗木步道等一連串賞花地點，邀請大家來台南春遊。