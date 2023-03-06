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慶祝婦女節 台南市虎頭埤風景區女性門票半價優惠圖

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市虎頭埤風景區婦女節女性門票半價優惠。圖／台南市政府提供
台南市虎頭埤風景區婦女節女性門票半價優惠。圖／台南市政府提供

台南虎頭埤風景區管理所今天公告，後天8日國際婦女節，女性優惠半票入園。台南市府觀光旅遊局表示，3月台南繁花盛開，是走向戶外放鬆的最佳季節，除了虎頭埤還有許多景點可以各自搭配成「賞花一日遊」行程。

觀旅局指出，轄下的虎頭埤風景區景緻秀麗，可環湖漫步欣賞湖面風光，進行各種戶外體驗；搭配即將登場的學甲蜀葵花節、2023台灣國際蘭展、白河林初埤木棉花季、西港金砂里花旗木步道等一連串賞花地點，邀請大家來台南春遊。

觀旅局表示，遊客持1到3月入住台南合法旅館民宿發票、收據或訂房付款證明，參觀展至3月19日的台灣國際蘭展，並下載旅行台南APP，至會場內的觀光旅遊服務台，就有機會獲得每日限量40盆的蘭花小盆栽，詳細內見虎頭埤風景區官網https://htp.tainan.gov.tw/

台南市虎頭埤風景區婦女節女性門票半價優惠。圖／台南市政府提供
台南市虎頭埤風景區婦女節女性門票半價優惠。圖／台南市政府提供
台南市虎頭埤風景區婦女節女性門票半價優惠。圖／台南市政府提供
台南市虎頭埤風景區婦女節女性門票半價優惠。圖／台南市政府提供
台南市虎頭埤風景區婦女節女性門票半價優惠。圖／台南市政府提供
台南市虎頭埤風景區婦女節女性門票半價優惠。圖／台南市政府提供

台南 虎頭埤 賞花

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