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硬質玉米欠收 農委會專家會議認定符合天災救助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣去年秋天二期作硬質玉米欠收，立委翁重鈞，義竹鄉長黃政傑、農會代表議員黃金茂會同專家田間會勘。圖／取自黃金茂臉書
嘉義縣去年秋天二期作硬質玉米欠收，立委翁重鈞，義竹鄉長黃政傑、農會代表議員黃金茂會同專家田間會勘。圖／取自黃金茂臉書

嘉義縣去年秋天二期作硬質玉米（飼料玉米）欠收，農民叫苦，民代首長請命，縣府勘查不符救助標準，收成期結束農委會專家會議，認定複合性氣候減產，符合災損，農委會決定列入天然災害現金救助，近日公告，每公頃2萬8千元，為避免今後災損認定爭議，保障農民，農委會研擬開辦玉米保險。

俄烏戰爭逾1年，推升國際飼料玉米價飆漲，增加畜產業成本，助長物價，農委會推動國產玉米、大豆增產，氣候變異加遽，災損認定爭議，引發農民、民代怨言，立委翁重鈞、義竹鄉長黃政傑及農會代表、議員黃金茂田間會勘爭取救助，災損救助由不同意到同意，讓農民由失望到開心。

農糧署南區分署長羅正宗說，之前田間勘查，單一氣候及田區不符合災損程度，經專家會議確認，該期作硬質玉米因生育初期高溫、開花抽絲期雨量偏少，以及子粒充實期受寒流低溫影響，致植株生育受阻，產量普遍偏低，影響區包括台中、彰化、雲林、嘉縣市、台南等縣市，這2天，農委會就會公告辦理天然災害救助。

羅正宗表示，農委會研擬比照水稻，開辦硬質及青割玉米保險制度，目前由專家開會，確定後會公告開辦。義竹鄉是國內玉米大本營，義竹農會退休總幹事翁永寧贊成開辦玉米保險，避免災損爭議，確保農民收益。陳姓農民說，不反對玉米保險，希望保險費降低，保險理賠條件不要太嚴格。

立委翁重鈞、蔡易餘都在臉書貼文，說明農委會同意現金救助好消息，因收成期結束，農委會請公所勘查採權宜措施，查核農民繳交農會的重量單據，換算成單位面積產量，與該鄉鎮近5年奧林匹克平均重量（不含最大、最小值，取3年平均值）比較，低於平均產量8成，就可認定符合救助標準。

嘉義縣去年秋天二期作硬質玉米欠收，收成期結束農委會專家會議，認定複合性氣候減產，符合災損，農委會決定列入天然災害現金救助，近日公告。圖／嘉縣府提供
嘉義縣去年秋天二期作硬質玉米欠收，收成期結束農委會專家會議，認定複合性氣候減產，符合災損，農委會決定列入天然災害現金救助，近日公告。圖／嘉縣府提供
嘉義縣去年秋天二期作硬質玉米欠收，收成期結束農委會專家會議，認定複合性氣候減產，符合災損，農委會決定列入天然災害現金救助，近日公告。圖／嘉縣府提供
嘉義縣去年秋天二期作硬質玉米欠收，收成期結束農委會專家會議，認定複合性氣候減產，符合災損，農委會決定列入天然災害現金救助，近日公告。圖／嘉縣府提供

農委會 農民 災損 嘉義 翁重鈞 蔡易餘

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