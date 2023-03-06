38婦女節好康來了！女性到台南虎頭埤享半價優惠

3月8日是國際婦女節，台南虎頭埤風景區管理所特別推出「婦女節女性半票入園」優惠，女性只要當天入園，都可享門票半價。

市長黃偉哲指出，國際婦女節是為了紀念女權運動，過去女性勞工多以低廉的工資被僱用，再加上工時長、工作環境惡劣，多種因素導致女性勞工選在1857年3月8日上街抗議，隨後每年都會在這日子舉辦遊行，目前台灣性別平等的觀念已比當年進步許多，但推動性別平等的工作永遠是沒有最好、只有更好。

南市觀旅局代理局長林國華表示，台南是座慢活的城市，現在春暖花開，是走向戶外放鬆的最佳季節，3月的台南繁花盛開，虎頭埤風景區可環湖漫步欣賞湖面風光，並進行各種戶外體驗。另外，學甲蜀葵花節、白河林初埤木棉花季、西港金砂里花旗木步道等一連串賞花地點也即將登場。

林國華說，台灣國際蘭展於本月4日到19日舉行，民眾可持今年1到3月入住台南合法旅館民宿的證明，並下載旅行台南APP至會場內的觀光旅遊服務台，就有機會獲得每日限量40盆的蘭花小盆栽。