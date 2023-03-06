台南女性內衣回收月來囉！ 去年二手內衣品質好銷國外

台南市環保局2022年辦理「女性內衣回收兌換活動」大受好評，今年續辦，時間自3月8日至5月31日，回收據點由5處增加為7處，活動期間持3件以上乾淨、無破損上身內衣可兌換環保局宣導品。另有3家內衣品牌共襄盛舉，消費者持內衣至其南市門市回收，享店家專屬的好康或優惠，但無環保局提供的兌換宣導品。

環保局表示，女性內衣回收月選在38婦女節及5月母親節期間辦理，是為向常身兼多職的婦女朋友無私付出表達感謝，從去年活動的經驗得知，南市女性非常支持物品回收，今年環保局續辦女性內衣回收，請女性朋友繼續支持、參與，為資源回收、垃圾減量帶來正面效益。

7處回收據點分別為遠東百貨台南成功店、愛買台南店、家樂福仁德店、大潤發台南店；玉井區望明里、白河區竹門里、柳營區重溪里資收站等。持3件女性上身內衣回收，可兌換衛生紙1包、6件兌換洗衣皂一封5個、9件兌換肩背包1個，每人每日限換5份，換完為止。3處里資收站回收兌換的詳細時間，依里辦公處公告為準。

3家環境友善內衣品牌EASY SHOP、法朵涼涼內著、QMOMO的優惠為持2件以上至南市EASY SHOP門市回收，即可獲摺疊購物袋一只，當天消費滿1200元可折抵100元，會員還享有會員折扣。持1件以上女性內衣至法朵涼涼內著門市回收，贈內著折價券100元，滿千即折抵。持1件以上至南市QMOMO中正門市回收且當日消費QMOMO成套內衣享折抵優惠，1件折50元、2件100元以此類推。

環保局表示，今年新增家樂福仁德店、大潤發台南店等2處據點，都是人潮眾多的賣場，而且，是業者主動洽詢合作，新增的內衣品牌業者也是主動配合推優惠活動。舊衣回收業者說，去年回收來的女性內衣99%品質良好，都已陸續外銷往東南亞。環保局推測回收內衣的外銷市場狀況應該不錯，回收業者對於回收女性內衣的接受度很高。