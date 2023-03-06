黃偉哲今訪日本最大通路商 台南農產可望在日上架

後疫情時代，為了讓本土農產搶占國際市場，台南市長黃偉哲率隊前往日本行銷，今抵福岡與日本最大零售集團永旺（AEON）的九州株式會社洽談農產品外銷，包括冷凍鳳梨切丁等，有機會長期合作，讓台南農產品在日上架。

永旺九州株式會社是當地最大零售通路，旗下有60間以上大型購物商城、150間以上綜合超市，此次與黃偉哲率領的南瀛農產國際行銷公司等業者代表，一同商討台南農產品在日上架的商機。

黃偉哲說，這次出訪日本的主要目標，就是為了台灣農產品建立可長期銷售的通路，永旺集團近年曾與台南市府合作，將台灣鳳梨上架量販與超市通路，獲得日本消費者好評，雙方早已有繼續推廣台灣優質農產品的共識。

黃偉哲表示，這次向永旺推廣的商品，以兼具美味與實用性的農產品為主，例如冷凍鳳梨切丁、冷壓果汁等可由台南大量出口的品項，不僅方便日本批發業者採購，也方便一般消費者保存與加工。

洽談過程中，取締役奧田晴彥與企畫部江口部長等高階主管與採購人員都對台南市政府提供的樣品感到滿意，黃偉哲也致贈象徵台南的劍獅交趾陶，祝福永旺九州事業蒸蒸日上，也希望在國際疫情趨緩後，台日貿易往來可以勢如破竹、漸入佳境。