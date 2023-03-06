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「友孝」展出 新營文化中心43作品將孝道融入畫作

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
弘揚孝道，台南新營文化中心展出「弘揚孝道繪畫及漫畫比賽」。圖 ／新營文化中心提供
弘揚孝道，台南新營文化中心展出「弘揚孝道繪畫及漫畫比賽」。圖 ／新營文化中心提供

弘揚孝道，南市政府文化局新營文化中心，即日起展出43件繪畫作品，以水彩、版畫、彩色筆、蠟筆、粉蠟筆、麥克筆和電腦繪圖不同媒材，將孝道精髓融入畫作，讓外界耳目一新。

這項「弘揚孝道繪畫及漫畫比賽」展覽，由國教署和社團法人台灣普力關懷協會合辦，展期至本月19日，43件獲獎作品以水彩、版畫、彩色筆、蠟筆、粉蠟筆、麥克筆和電腦繪圖不同媒材呈現孝道，包括有端茶、三代同堂、親子陪伴或子女為父母下廚等不同場景。

普力關懷協會理事長張慧芳表示，2018年起與教育部國教署舉辦「弘揚孝道繪畫及漫畫比賽」迄今，今年參賽作品達802件，澎湖、金門、基隆、宜蘭和台東都有不少學生參賽，而歷年來得獎作品收納於「優孝─全國孝道教育優良作品集」和「國小─孝口常開聯絡簿」中，已獲得全國中小學的普遍重視和配合推廣。希望讓孝行落實於日常生活中。

弘揚孝道，台南新營文化中心展出「弘揚孝道繪畫及漫畫比賽」。圖 ／新營文化中心提供
弘揚孝道，台南新營文化中心展出「弘揚孝道繪畫及漫畫比賽」。圖 ／新營文化中心提供
弘揚孝道，台南新營文化中心展出「弘揚孝道繪畫及漫畫比賽」。圖 ／新營文化中心提供
弘揚孝道，台南新營文化中心展出「弘揚孝道繪畫及漫畫比賽」。圖 ／新營文化中心提供
弘揚孝道，台南新營文化中心展出「弘揚孝道繪畫及漫畫比賽」。圖 ／新營文化中心提供
弘揚孝道，台南新營文化中心展出「弘揚孝道繪畫及漫畫比賽」。圖 ／新營文化中心提供

畫作 國教署 聯絡簿

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