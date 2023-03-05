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丈夫癌逝扛起家計！ 她兼2份差只為親自照料遲緩孩子 還讀完碩士
嘉義市婦女會今天辦婦女節表揚大會，其中60歲黃湞淯丈夫癌逝後，她為能照料孩子兼2份差，更利用早餐店工作磨練，考取餐飲證照、碩士學位，另名越南嫁來台的武玉雪鸞，丈夫癌症過世後挑起家計，自己竟也罹患腦瘤，開刀後仍積極加班，都獲「自強媽媽」殊榮。
嘉市婦女會共表揚5組「模範婆媳」、6名「愛心婦女」、9名「傑出女性」、3名「自強媽媽」，肯定展現女性堅韌不撓、勇於創新及熱心公益的精神。
60歲黃湞淯的丈夫罹癌後事業下滑、家中負債，過世後1女兒、1兒子不得不寄養，但疑有發展遲緩，她做兩份工作，經濟足以負擔便接回小孩，親自照料，自己一度還因車禍後遺症開刀；不過她透過早餐店上班，奮力考取中西餐雙證照，更考上餐飲系碩士班並拿到學位，現在假日常帶孩子到失親兒福利基金會做志工。
40歲武玉雪鸞的丈夫癌症過世時，兩個女兒僅就讀國中和國小，她經營家庭美髮撐家計，不料也發現腦瘤，開刀後奮力加班，幸好女兒貼心，常為她打氣「辛苦了」，成為最大安慰。
獲得「模範婆媳」的張寒玲為嫁來台灣12年的新住民，家中有高齡90歲的公公、及現年58歲有中度殘障的老公和一雙兒女，她侍奉年邁公婆無微不至，今獲獎時，張寒玲緊挽80歲婆婆張德君入場，更為頒獎典禮添溫馨氣氛，此外，張寒玲也是新移民女性關懷協會副總幹事，為關懷新住民女性不遺餘力。
副市長陳淑慧今頒獎，表示特別感謝自強媽媽們，母代父職撐起家庭、做孩子的好榜樣，「所有的婦女都有著勇媽的精神，讓社會往更美好的方向前進」。
嘉義市婦女會在地成立超過30年，會員人數達近百位，每年國際婦女節和母親節均舉辦相關活動，透過遴選表揚傑出女性、偉大的母親、模範婆媳以及熱心公益的愛心婦女，期待藉表揚活動立下優良典範，讓社會變的更幸福與和諧。
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