美國大聯盟名人堂捕手和張麗善 為經典世棒熱身賽開球

第5屆「世界棒球經典賽」台灣區賽事將於3月8日至21日在台中開打。雲林縣斗六棒球場獲選為經典賽的官辦熱身賽及中華代表隊的集訓場地，今天下午起兩天將有6場熱身賽，來自荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬4個國家球隊，將與中華職棒球隊進行熱身賽，雲林縣長張麗善主持開球後熱身賽正式開打。

第5屆「世界棒球經典賽」台灣區賽事將於3月8日起在台中市洲際球場開打，昨晚參賽球隊在台中市舉辦賽前歡迎餐宴，由台中市長盧秀燕主持，雲林縣長張麗善也應邀參加，數百名各國球員齊聚聯誼。

由於雲林斗六球場是中華代表隊集訓場地，來自荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬4個國家的代表隊，今天上午陸續進駐球場，下午第一場中華職棒味全龍和義大利代表隊交手，斗六棒球場湧入約5千人觀賽，幾乎坐滿內野看台，這場熱身賽也吸引國外媒體報導。

雲林縣警察局出動大批警力維護交通，斗六派出所不忘宣傳防詐，由雲林縣長張麗善和雲林縣警局長林故廷帶領高喊防詐口號，格外吸睛也為球賽熱身。隨後，張麗善進入球場向所有觀眾和球隊表達歡迎之意，也不忘大力推銷雲林良品農特產。

張麗善穿上球衣和義大利隊總教練麥克·皮耶薩(Mike Piazza)共同主持開球，這位美國大聯盟MLB名人堂傳奇捕手「麥克」一出場，滿場尖叫歡呼迎接這位世界級的棒壇風雲人物，張麗善投球由「麥克」接球，全場再次歡呼。

這場熱身賽在雲林共進行6場賽程，今天首日賽事，上午首場由統一獅對上巴拿馬，巴國發揮強勁攻擊，統一獅未能首戰傳捷，下午開球後，由義大利隊對和中華職棒味全龍交手，義大利先攻，一上場就發揮打擊力，滿場觀眾情緒高張，為味全龍加油，晚場則由古巴對上桃園樂天。