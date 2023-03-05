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營運半年「佐登妮絲城堡」入園破百萬 幸運兒獲免費遊園1年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
假日湧入遊園人潮。圖／業者提供
假日湧入遊園人潮。圖／業者提供

全台首座巴洛克式綠建築美容生技園區佐登妮絲城堡開幕第100萬位遊客在今天誕生，園方觀光大使影星胡宇威贈予「佐登妮絲尊榮卡 The ONE」給這名幸運兒，將可享1年無限次免費入園。首次來遊玩的林小姐成為百萬遊客幸運兒，又驚又喜，直呼今年幸運指數爆表！

嘉義縣大林鎮大埔美產業園區全新觀光工廠「佐登妮絲城堡」，去年10月試營運，逾30萬人入園，11月營運，票價恢復全票300元，遊客仍不斷，高居人氣排行榜冠軍。

園方於2月25日到4月30日，展開浪漫的「紫色浪漫季」，以紫色花卉、大量繡球花、和全台最高室內大廳花藝，掀起民眾春天追花熱潮，在紫色浪漫的助威下今天入園人次突破百萬的里程碑。

幸運成為百萬入園遊客的林小姐表示，聽說佐登妮絲城堡的紫色浪漫季的花海相當美麗，和朋友休假特意安排前往城堡，第一次來卻意外能幸運成為第100萬名入園遊客，令她終身難忘。佐登妮絲集團總經理陳佳琦特邀觀光大使胡宇威迎接這名幸運兒，贈予「佐登妮絲尊榮卡 The ONE」，可享一年免費入園。

響應38國際婦女節，佐登妮絲城堡、佐登妮絲及佐登微爾共同舉辦抽獎活動，本月1日至8日入園遊客，憑票根資訊上網登錄，參與抽獎活動。

包含1名頭獎超過10萬元「佐登妮絲城堡尊榮卡TheONE乙張」，20 名二獎「佐登妮絲BC-HA複合益生菌三盒+佐登微爾健康管理課程乙堂」，100名三獎「佐登妮絲磁氧靚顏水嫩課程體驗乙堂」，100名四獎「佐登微爾JSTAR肌膚管理計畫體驗乙次+面膜乙枚」，100名五獎「佐登妮絲健麗齊玫瑰亮顏魚膠原蛋白飲10瓶乙組」，100名六獎「佐登妮絲商城購物禮券500元乙張」，100名普獎「佐登妮絲城堡門票2張」，各種好康優惠一把罩，逾520份獎項好禮。

假日湧入遊園人潮。圖／業者提供
假日湧入遊園人潮。圖／業者提供
營運不到半年佐登妮絲城堡入園破百萬，幸運兒獲免費遊園1年。圖／業者提供
營運不到半年佐登妮絲城堡入園破百萬，幸運兒獲免費遊園1年。圖／業者提供
左起佐登妮絲集團總經理陳佳琦、百萬幸運入園林小姐、城堡大使胡宇威。圖／業者提供
左起佐登妮絲集團總經理陳佳琦、百萬幸運入園林小姐、城堡大使胡宇威。圖／業者提供

佐登妮絲 觀光工廠 嘉義

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