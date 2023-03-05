營運半年「佐登妮絲城堡」入園破百萬 幸運兒獲免費遊園1年

全台首座巴洛克式綠建築美容生技園區佐登妮絲城堡開幕第100萬位遊客在今天誕生，園方觀光大使影星胡宇威贈予「佐登妮絲尊榮卡 The ONE」給這名幸運兒，將可享1年無限次免費入園。首次來遊玩的林小姐成為百萬遊客幸運兒，又驚又喜，直呼今年幸運指數爆表！

嘉義縣大林鎮大埔美產業園區全新觀光工廠「佐登妮絲城堡」，去年10月試營運，逾30萬人入園，11月營運，票價恢復全票300元，遊客仍不斷，高居人氣排行榜冠軍。

園方於2月25日到4月30日，展開浪漫的「紫色浪漫季」，以紫色花卉、大量繡球花、和全台最高室內大廳花藝，掀起民眾春天追花熱潮，在紫色浪漫的助威下今天入園人次突破百萬的里程碑。

幸運成為百萬入園遊客的林小姐表示，聽說佐登妮絲城堡的紫色浪漫季的花海相當美麗，和朋友休假特意安排前往城堡，第一次來卻意外能幸運成為第100萬名入園遊客，令她終身難忘。佐登妮絲集團總經理陳佳琦特邀觀光大使胡宇威迎接這名幸運兒，贈予「佐登妮絲尊榮卡 The ONE」，可享一年免費入園。

響應38國際婦女節，佐登妮絲城堡、佐登妮絲及佐登微爾共同舉辦抽獎活動，本月1日至8日入園遊客，憑票根資訊上網登錄，參與抽獎活動。