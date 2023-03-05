善循環！希望義工團幫忙泥匠蓋新屋 曾是受難戶也加入回報

雲林縣古坑鄉貧困的陳鐵靠打零工為生，一家4口居住破落的矮房，遇雨家裡做大水，是古坑當地村子最低窪住戶，陳鐵雖是泥匠但無錢翻修老房，台灣希望義工隊出動百人為陳家蓋新房今天落成，雲林縣長張麗善親往祝賀，去年受災也曾被幫助蓋新房的鄰村吳麗雲也來幫忙回報義工團，充滿溫馨。

現年68歲的陳鐵是邊緣戶，家境貧困，1家四口妻子和兩兒子都患疾，全靠他打零工維生，4人擠在一座破舊低矮的老房子，屋頂到處破洞傾塌，且地勢低窪，遇風雨積水盈尺，搖搖欲墜，被前往救濟的斗六真武宮人員發現轉請台灣希望義工團協助蓋新房。

百餘名來自全國各地義工，經幾天施工一棟約多30坪嶄新的房子今天落成交屋，雲林縣長張麗善見證善行，義工團理事長尤瑞豊說，全國個案很多，在各方善心人士、寺廟社團協助下，有錢出錢有力出力，光建材也花費80多萬元，不包內部廚房床椅等，能順利完工啟用，義工均為陳家感到喜悅，還煮紅湯圓慶祝。

張麗善除慶賀陳家入住新房也表示，縣府運用退稅資金中的1億元，分4年推動「除寒除餓」計畫，但有錢也也要有工，感謝希望義工團為雲林弱勢急難家庭蓋不少新房，目前初步調查雲林仍有約300戶困苦人家的房子亟待修繕或重建，期待「除寒除餓」計畫推行後，仍解決苦人家食宿安居問題。

建屋過程中來自古坑桂林的義工吳碧雲，去年家裡一場大火，奪走唯一棲身處所，幸得希望義工團重建家園，讓一家度過難關，為回報義工團愛心，她雖不懂木工水電，但也加入當「小工」行列幫忙打雜，就希望和她同樣遭遇的人，也能擁有棲身之家。