畢生鋪橋造路扮無名英雄 行善團新橋啟用以他為名

台南市後壁區竹新里一座逾54年無名橋狹窄且鋼筋裸露險象環生，經紫山德善團去年7月發動義工修建，今天上午啟用，新橋特別更名為薪壽橋，感念投入造橋善行40多年為人正直的公路總局前工程師蘇鶴壽。

這座橋梁橫跨後壁區下茄苳大排，民國57年興建，寬不到3米、長約20米，因年代久遠鋼筋裸露嚴重，因地處偏僻，一直未能獲得改善。市議員張世賢去年接獲竹新里前里長莊瑞麟通報，先請後壁區公所先行簡易修建紐澤西護欄，並洽請紫山德善團協助，結合公部門及由8000多名會員們認捐，總經費約270萬元，去年7月17日動工，歷經半年多施工完成，今舉行謝土等儀式。

該橋寬6米、寬20米，橋面加厚可承受50公噸，原命名為薪勝橋，為紀念去年7月過世的91歲紫山德善團總工程師蘇鶴壽，特別更名為薪壽橋。

曾是公路總局工程師的蘇鶴壽，畢生投入公路建設，跟許多公路人一樣默默扮演無名英雄，退休後持續加入行善團鋪橋造路。

公路總局資料顯示，蘇鶴壽20歲自嘉義農業專科學校水利科畢業，退伍後適逢東西橫貫公路興築，參加公路總局工程人員考試進入公路局服務。民國44年12月，參與第一測量隊開始，與中橫有深厚情緣。

民國49年中橫通車後，蘇鶴壽繼留達見工務段任事，除建造光明橋，並借調至洛韶工務段修築東段5座鋼梁橋，民國59年，轉調至國道高速公路局服務，民國88年退休後繼續參與地方行善團。