八掌溪堤防黃花風鈴木進入最佳賞花期 車都擠入這裡

嘉義地區黃花風鈴木綻放，縣市交界的八掌溪河堤，市府指出，已達最盛開的階段，預估本周是最佳賞花期，興安國小800多名學生已前去賞花；今周日有許多民眾前去賞花、拍美照，出現車潮，民眾大多停到吳鳳南路另側的河堤內空地，緊鄰軍輝橋改建的工區，公路總局表示，暫不影響工程。

市府建設處指出，2014年黃花風鈴木「大爆花」，今年雖不及該年，但花況不錯，預估這周就是全盛期，可把握機會賞花，另，嘉市的嘉義女中對面垂楊路邊、自由路、牛稠溪防汛道路、自由路、世賢路靠近北港路段，也有黃花風鈴木，花期較慢些，會接續盛開。

八掌溪堤防側的路邊去年畫上紅線，讓雙向車輛交會時不會阻塞，不過減少停車位，許多汽車駛往吳鳳南路另一邊的興美路，停河堤內的空地，今中午幾乎塞滿，一旁就是公路總局第五區工程處改建軍輝橋的工地，五工處表示，此為第五河川局管轄的公有地，目前不影響工區進出。

建設處建議，附近的停車場少，鼓勵民眾開車到附近停放，再轉騎YouBike，減少交通壅塞。