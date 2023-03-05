賞花趁此 山上花園水道博物館櫻花接力綻放

台南山上花園水道博物館河津櫻逐漸凋落，園區富士櫻及八重櫻開始綻放，院方說，雖然數量不如河津櫻的眾多，但一次可觀賞到三種不同櫻花相當難得，趁花要快。

館方說，原本光禿禿的枝頭，也開始結出綠葉，目前花況已減少到約六成，花期即將結束；不過，加上博物館區花旗木也已開始綻放，相當適合安排賞花時序進入三月份。

山上花園水道博物館說，從2016年起，在專家協助，搭配日式風格建築，於淨水池區總計栽植超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻及八重櫻。其中絕大多數是河津櫻，由於就位於停車場旁，每年春節前後正值花期，成為台南市民熱門賞櫻景點。

館方表示，今年停車場旁的河津櫻大爆發，適逢疫情趨緩，每天都吸引不少民眾前來參觀，總計從2月開始，已經吸引超過2萬人次參訪。

開春以後，河津櫻也逐漸凋落，館方表示，櫻花凋落以後，枝頭就會開始長出綠葉，等到綠葉布滿枝頭，花期就宣告結束，目前花況離滿開時，已經凋落約4成，預計1、2周，河津櫻花期就將結束，