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大決鬥！ 蝦皮店到店鐵捲門對上請勿停車拒馬...竟然輸了

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
蝦皮店到店西螺延平店今早鐵門半開，請勿停車拒馬屹立不搖撐住鐵捲門。圖／民眾提供
蝦皮店到店西螺延平店今早鐵門半開，請勿停車拒馬屹立不搖撐住鐵捲門。圖／民眾提供

蝦皮店到店西螺延平店今早鐵門半開，請勿停車拒馬屹立不搖撐住鐵捲門，鐵捲門遭擠壓變形，留下超大門縫，引起路過民眾熱議，笑稱天兵店員出沒，沒想到鐵捲門和請勿停車拒馬的決鬥，是請勿停車拒馬贏了。

雲林今早有民眾路過西螺鎮延平路發現，蝦皮店到店西螺延平店鐵捲門沒關閉，走近一看才發現，鐵捲門底下壓著請勿停車拒馬，拒馬屹立不搖，鐵捲門遭擠壓變形，留下超大的縫隙，人都可以鑽進去了。

民眾笑說，鐵捲門和請勿停車拒馬的戰鬥，是後者贏了，沒想到鐵捲門這麼脆弱；天兵店員出沒，應該整個晚上都維持這樣，鐵門有放跟沒放一樣，不懂請勿停車拒馬為何出現在那裡。

蝦皮店到店西螺延平店今早鐵門半開，請勿停車拒馬屹立不搖撐住鐵捲門。圖／民眾提供
蝦皮店到店西螺延平店今早鐵門半開，請勿停車拒馬屹立不搖撐住鐵捲門。圖／民眾提供

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