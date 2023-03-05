大決鬥！ 蝦皮店到店鐵捲門對上請勿停車拒馬...竟然輸了

蝦皮店到店西螺延平店今早鐵門半開，請勿停車拒馬屹立不搖撐住鐵捲門，鐵捲門遭擠壓變形，留下超大門縫，引起路過民眾熱議，笑稱天兵店員出沒，沒想到鐵捲門和請勿停車拒馬的決鬥，是請勿停車拒馬贏了。

雲林今早有民眾路過西螺鎮延平路發現，蝦皮店到店西螺延平店鐵捲門沒關閉，走近一看才發現，鐵捲門底下壓著請勿停車拒馬，拒馬屹立不搖，鐵捲門遭擠壓變形，留下超大的縫隙，人都可以鑽進去了。