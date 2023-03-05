嘉縣慶祝婦女節、表揚10名傑出女性 她們出線創單位先例

嘉義縣今天舉辦「勇敢超越 無所畏懼」婦女節慶祝活動，現場縣長翁章梁與縣府女性主管、嘉縣傑出女性齊力翻轉骨牌啟動，以示女性勇於改變、翻轉性別歧視，破框而出。

會中表掦10名在各場域傑出女性，包括嘉義縣首名女偵查佐戴淑娟、首名女消防分隊長黃翊寧以及中埔鄉衛生所醫檢師許玲玲疫情期間，置自身及家庭於度外，從疫調、採檢、監測、圍堵，24小時的守護。

縣長翁章梁表示，縣府一級主管的任一性別比例已達三分之一，縣府8名女性一級主管對縣政的推動不遺餘力，今年度遴選出10名在各領域表現亮眼的女性，期望透過她們的故事，傳達勇敢超越、無所畏懼的精神，未來縣府也會持續推動婦女相關福利，落實保障女性的各項權益。

縣長翁章梁贈匾表揚10名傑出女性，匾額題辭各有不同，顯現縣府對女性在各場域傑出表現的敬重。

年度10名傑出女性包括，黃馨儀「培德育才」、蕭燕月「務寶重農」、戴淑娟「智勇雙全」、吳金蒨「熱忱勤敏」、李宜蓉「同仰懋功」、翁麗珠「鄉里新光」、黃翊寧「惠澤消防」、余秀華「澤被勞工」、許玲玲「淑德仁心」、吳敏華「仁愛為懷」。

戴淑娟是嘉義縣首名女性偵查佐，於2014年迄今辦理竊盜、非法槍械、毒品、聚眾鬥毆、重大刑案業務等績效良好，2021年查緝非法槍械工作更獲警政署評列特優單位核分為全國第1名。

黃翊寧2011年出任嘉義縣消防大埔分隊長，成為嘉義縣首名女性消防分隊長，後調任番路分隊長；期間參與多次災害搶救，2013年8月29日康芮颱風造成嘉義縣大林、民雄、竹崎等多處大範圍淹水，率員參與竹崎鄉長青老人養護中心搶救，將受困長者疏散至安全處所。

中埔鄉衛生所醫事檢驗師許玲玲工作32年，戮力公共衛生防疫工作包括，1998年全國腸病毒、2003年SARS及近年來的新冠肺炎等疫情，身為第一線防疫人員深入「戰區」，置自身及家庭於度外，24小時守護。尤其SARS及新冠疫情流行時，有通報確診個案死亡需連夜焚化，許員立即帶著防護衣教導警察人員如何穿著也親自跟送屍體至焚化爐焚化。