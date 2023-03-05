台南古都半程馬拉松登場 沿途經典美景小吃相伴

台南古都國際半程馬拉松今天清晨舉行，吸引近2萬人參賽，其中有295名外籍選手，路線沿途經過許多台南知名景點，補給站提供多樣化府城美食小吃，更是活動特色。

台南市長黃偉哲鳴槍前致詞表示，古都馬近年已成為南台灣極具指標性的路跑賽事，不僅沿途可欣賞台南經典觀光景點，還有豐盛美食小吃，跑累了可以吃點美食補充體力，希望所有選手和陪跑家屬都享受台南的美食及美景，共度愉快的古都馬路跑時光。

活動開跑後，許多跑者路過補給站時，看到香味四溢的美食小吃及工作人員吆喝歡迎，忍不住停下腳步品嚐一番再繼續前進。

台南市政府體育局提供資料指出，台南古都國際半程馬拉松具有全台灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道及豐盛美食等特色，本次賽事分為半程馬拉松組、10公里路跑組及5公里健康休閒組，有來自國內外近2萬名跑者參賽，其中包括來自39個國家共295名外籍選手。