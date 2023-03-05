台南武承恩公園水池撈出60台斤大魚 出動吊車吊上岸

中央社／ 台南4日電
台南市下營區玄天上帝廟的「武承恩公園」4日由工人進行水池涸窟清淤，意外撈出1尾長約150公分、重達60台斤的大魚，還得出動吊車才能吊上岸。圖／下營上帝廟提供
台南市下營區玄天上帝廟的「武承恩公園」4日由工人進行水池涸窟清淤，意外撈出1尾長約150公分、重達60台斤的大魚，還得出動吊車才能吊上岸。圖／下營上帝廟提供

台南市下營區玄天上帝廟的武承恩公園，今天進行水池涸窟清淤時，撈出1尾身長約150公分、重達60台斤（36公斤）大魚，得出動吊車才能吊上岸，讓圍觀群眾嘖嘖稱奇。

台南下營上帝廟武承恩公園水池涸窟清淤，連日來撈捕大頭鰱、台灣鯛、土虱等各式魚種，包括3尾屬於巨鯰科的肉食性外來種「成吉思汗魚」，最大1尾身長約150公分、重60台斤。

下營上帝廟這尾大魚相片被貼上「我是下營人」臉書（facebook）粉絲頁後，立刻引來網友熱議。附近居民則認為武承恩公園水池被放生外來種影響生態，水池內魚兒和烏龜減少，應該和外來種有關。

下營上帝廟主委姜金利說，上帝廟整建武承恩公園，修繕公廁、改善環湖步道，並飼養更多黑天鵝，今天水池清淤，捕撈魚兒暫時先移置他處。

下營上帝廟祭典組長曾冠松說，武承恩公園上一次涸窟清淤已是10多年前的往事，這次清淤抽水整整1週，水位才降到小腿至腰部的深度，今天再以魚網圍捕池中魚。

建廟於明鄭時期的下營上帝廟，是當地地標及信仰中心；武承恩公園位於上帝廟前方，民國81年由廟方興建，佔地面積2.7公頃。

台南 烏龜 公廁 放生

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