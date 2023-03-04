共享機車有望再次進駐嘉義市？業者：積極評估
電動機車日趨普及，品牌Gogoro在2018年進駐嘉義市，時隔5年，在嘉市最熱鬧中山路商圈規畫旗艦門市，今天開幕；市長黃敏惠出席表示，期待透過政府與民間共同提倡讓綠色運具繼續普及，帶動城市朝向永續淨零不斷邁進。
嘉市7年前曾有共享電動機車，但合約到就未續約，目前多個縣市已有Gogoro的共享機車「GOShare」，是否有機會引進？Gogoro台灣總經理姜家煒說，積極評估。
黃敏惠說，嘉市的機車密度是全國第2，隨著消費者環保意識抬頭，民眾對電動機車市場接受度愈來愈高，市府昨也與Gogoro公司合作共同投入里長公務機車的服務，逐步讓公務車及機車電動化。
「永續不該只是個說法，而是一種作法！」黃敏惠說，嘉市持續推動「雙B」電動公車、YouBike政策、電動機車等減碳低碳綠色運具，並將淨零永續概念融入施政、深植教育與生活，期待Gogoro旗艦門市不僅成為民眾選購綠色運具的好去處，也能夠藉場域貼近消費者，推廣永續概念，帶動城市朝向永續淨零目標邁進。
姜家煒致詞時，指出嘉義市政府今年領先全國，提出對新購及汰舊換新購入電動機車的補助方案，領頭做起，成為綠能永續城市的標竿。
Gogoro嘉義地區加盟主總經理陳慶全表示，Gogoro嘉義中山門市提供兩個樓層的營業空間，門市寬敞明亮且舒適，有別於傳統的機車行，門市也預留空間，在未來可擴充至10個工位，希望創造顧客最佳的服務體驗。
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