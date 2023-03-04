根莖類出頭了！雲林蕃薯、馬鈴薯、胡蘿蔔節齊登場
雲林縣物產豐隆，20鄉鎮各有不同農特產，今天東勢胡蘿蔔節、水林蕃薯節、斗南馬鈴薯節等3場活動齊登場，縣長張麗善帶領1.2萬人下田拔胡蘿蔔，張麗善致詞時說，她為雲林農民打造「雲林良品」品牌，希望將雲林優質農特產品，推廣行銷到國際市場。
雲林縣東勢鄉胡蘿蔔種植面積184公頃，胡蘿蔔產量占全台產量3成，在地企業VDS活力東勢以現代科學技術取代傳統農耕，種植彩色胡蘿蔔，今天齊聚上萬人下田拔胡蘿蔔，縣長張麗善到場與民眾一起倒數收成，場面熱鬧壯觀，還有彩色胡蘿蔔汁可品嘗，民眾揮汗如雨仍玩得很開心。
雲林縣蕃薯種植面積3600公頃，占全台產量42%，其中水林鄉就有1200公頃，因土壤略帶鹼鹹性，屬於半砂土，是種蕃薯的好地方，種出的番薯個頭大、甜鬆綿密，今天在金水164滯洪池對面有500組控窯、4千斤番薯，大家一起烤蕃薯，回味兒時農村烤番薯記憶。
雲林縣馬鈴薯種植面積1200公頃，占全國產量43%，大部分都分布在斗南鎮，公所舉辦馬鈴薯成名之路活動，吸引親子一起下田挖馬鈴薯、參加小畫家寫生比賽，也有上萬份馬鈴薯創意料理可品嘗，包括五色馬鈴薯圓、馬鈴薯大阪燒、馬鈴薯雞蛋糕、炸馬鈴薯冰淇淋等。
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