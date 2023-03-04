鄭南榕足跡巡展到台南 黃偉哲盼延續下去

鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展第3站到台南，今天下午在中西區湯德章紀念公園開幕，台南市長黃偉哲期許鄭南榕（Nylon）足跡延續下去。

黃偉哲今天下午出席「自由紋理：探索在地Nylon足跡」開幕時指出，在民主前輩面前，他要用一顆謙卑及努力的心，讓Nylon足跡延續下去；前台南市長賴清德已將台南市永華市政中心前兩條路合併取名為南榕大道，另中正路部分路段也改名為湯德章大道。

黃偉哲表示，轉型正義非一朝一夕就能完成，需要一年接著一年，一手接一手地完成，台南也是採取一步步方式改進。

鄭南榕基金會終生志工葉菊蘭說，台灣大眾對鄭南榕的認知還有很長距離，這次巡展讓大家看見鄭南榕的資料及生活不同面向，梳理出真正與社會大眾親近的鄭南榕，重新認識及了解。

台南市政府發布新聞稿指出，外界對鄭南榕較多認識，包括爭取百分百言論自由、1986年及1987年反對戒嚴的綠色行動、228平反運動、1989年自焚；這次全國巡展以藝術視角詮釋鄭南榕的生命歷程，史料則呈現更完整立體樣貌的鄭南榕。

鄭南榕生前為台灣民主做出貢獻，台南2012年訂定4月7日為言論自由日，且自2020年起出版台南人權歷史場址等3本專書，2022年將台灣文學館地址定為湯德章大道1號，歷史建築中西區圖書館擴充為228紀念館，及替換社區和學校中的中正堂名字，守護台灣自由民主。