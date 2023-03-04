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嘉市里長換電動機車、議員盼換電站更普及 市府做法出爐

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市環保局去年租出4塊地，提供設立電動機車充換電設施，圖為中央公園的換電站。圖／嘉義市政府環保局提供
嘉義市環保局去年租出4塊地，提供設立電動機車充換電設施，圖為中央公園的換電站。圖／嘉義市政府環保局提供

嘉義市政府昨天宣布里長的公務機車全面換電動機車，今此業者也在嘉市開第2間門市，不過議員說，市民反映換電站不夠普及，例如東區文雅街住宅區都沒有，盼協助媒合，也可釋出土地設充電站，還可收租金；對此，環保局表示，已租出4塊地做機車充換電設施，今年會再盤點土地來標租。

市長黃敏惠昨主持購置智慧電動機車啟用儀式，分兩梯次交車給東區、西區區公所，供里長借用，促進減碳，里長也認同，能直接向里民宣導電動機車的優勢；黃敏惠今再出席GOGORO中山路旗艦店開幕，也是嘉市的第2家門市，黃說，希望政府與民間，共同提倡讓綠色運具繼續普及。

市議員黃思婷指出，目前電動機車的換電站集中市區，郊區皆無，東區大雅路的全聯站再往東的文雅街社區、港坪公園、嘉市北端許厝庄等都無站，不像台北電動機車換電站已比7-11多。

黃思婷說，許多市民反映換電站供不應求，先前里幹事已換使用電動機車，里長又汰換，只要提升換電站普及率，民眾意願自然就提升，公部門應協助媒合，或盤點沒用到的畸零地，供設立站點、還能多了租金收入。

環保局表示，去年執行首期的「充換電設施」土地標租案，電動機車業者都能來承租，總共租出4塊地，2處充電站、2處換電站，包括最熱鬧的中央廣場，已設換電站；今年將做新1期的標租案，正在盤點土地，持續讓電動機車環境更友善。

嘉義市環保局去年租出4塊地，提供設立電動機車充換電設施，圖為中央公園的換電站。圖／嘉義市政府環保局提供
嘉義市環保局去年租出4塊地，提供設立電動機車充換電設施，圖為中央公園的換電站。圖／嘉義市政府環保局提供

電動機車 議員 黃敏惠 嘉義

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