家樂福消費930元抽中近千萬輕豪宅 台南購物節幸運得主出爐

台南購物節輕豪宅幸運兒得主出爐，得主為曾○玲在家樂福永康店消費930元幸運抽中獲得，市長黃偉哲恭喜這名幸運兒可以入住台南，也感謝市民朋友及外地朋友來臺南振興拚經濟。

2022台南購物節從去年7月14日開跑以來，經統計消費登錄總金額突破73億元，活動最大獎為位於市政特區價值970萬元的輕豪宅一戶。

今天下午由經發局副局長蕭富仁代表市長黃偉哲，與遠雄建設副總經理楊舜欽、龍騰建設副總陳宗燦、臺南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志及臺南市大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆等共同抽出。

台南購物節從去年7月開跑以來，一路加碼延期至今年228圓滿落幕，根據統計資料顯示，有超過26.2萬會員，累積發票登錄張數來到599萬張，登錄金額達到73.1億元。

最大獎輕豪宅是龍騰建設所興建的「市政阿曼」，市價逼近千萬、空間總坪數為27.14坪，格局為兩房一廳的全新美屋，地理位置、生活機能都相當優質。

經發局表示，今日除了抽出萬眾矚目最大獎房子得主外，市府為感謝民眾對購物節的熱烈支持，本次抽獎也加碼抽出現金十萬元2名、宏佳騰智慧電車4台、iPhone 14手機6支、現金2萬元5名、現金5千元63名等多項豐富大小獎，現場邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果將於「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布得獎名單，得獎者將會收到電話及簡訊中獎通知，請民眾密切注意並於規定領獎期限內領獎。