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台南近代文化史縮影 「潘元石的人生風景」開幕

中央社／ 台南4日電

「彼時ㄟ溫度—潘元石的人生風景」今天在台南文化中心開幕，文化部次長王時思到場頒發旌揚狀。這場展覽展出潘元石的木刻水印版畫、生平資料及多件未公開自畫像，非常吸睛。

第5屆台南文化獎得主、台南重要文化工作者暨資深藝術家、前奇美博物館長潘元石去年9月22日辭世，享壽86歲；展示潘元石作品的「彼時ㄟ溫度—潘元石的人生風景」今天開幕，藉此緬懷大師，王時思則頒發旌揚狀，由潘元石家人代表接受。

主持開幕的台南市長黃偉哲表示，潘元石對奇美博物館及台南藝術文化界有重大貢獻，同時是版畫翹楚，不僅藝術研究成就非凡，博物館規劃與經營也非常卓越，奇美博物館展品及內部規劃，都有潘元石的影子。

潘元石生於1936年日治時期的台南，幼年居住在「米街」（中西區新美街）及萬福庵附近，當時是台灣版印年畫重鎮區域，潘元石因接觸木刻版畫，使得版畫成為他創作媒材最重要靈感泉源，持續展現在木刻水印作品中。

潘元石從台南師範學校藝師科畢業後，在台南啟聰學校從事特殊美術教育，在他擔任聽障學生美術教師25年歲月中，因長期與聽覺或言語功能障礙學生相處，讓他原本就不甚外向的個性，更加內斂。

潘元石從未忘記投身貢獻美術社會教育的使命，不僅在特殊教育執教多年，更歷任台南市立文化基金會執行長、台南市奇美文化基金會執行長、奇美博物館長、台灣南美會理事長、國家文化藝術基金會董事等職。

熱愛藏書票的潘元石，擅長以木刻水印製作藏書票，推動「台灣藏書票協會」的創辦，成功讓台灣加入國際藏書票聯盟，透過藝術創作讓世界看見台灣。

潘元石更長期致力於兒童美術教育，積極投入台南重要文物保存，包括差點遭拆除、如今被稱為「日治時期三大建築」的國定古蹟原台南地方法院，曾獲頒第5屆台南文化獎及台南市卓越市民。

台灣美術史研究者蕭瓊瑞曾說：「潘元石老師的一生作為，幾乎是台南近代文化史的縮影」，一生對台南文化的保存、傳承及發展貢獻良多，文化影響深遠。

奇美博物館 館長 日治時期

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