「運動在南科」3千親子同樂 戴資穎6會南科人切磋球技

南科管理局配合疫情解封，今天號召3千多南科人攜家帶眷參與「運動在南科」系列活動。活動代言人羽球球后戴資穎第六度參與球賽，與群創光電組隊對戰台積電、瀚宇彩晶聯隊。台南市長黃偉哲致詞。就先以自己長針眼為例，說明運動的重要性，沒有運動抵抗力會降低，身體就容易出狀況。

「運動在南科」已辦6年，以球賽、健走等活動推動職場運動風氣、培養科技人運動風潮，促進園區職員身心健康，培育良好體力，讓工作表現更突出。開場前民眾跟著舞台上老師的節奏做暖身操，鳴槍起走後沿途共設康寧、台積電、南茂、群創、啓碁、聯電及南科考古館等7個中繼站，各站準備運動飲料、巧克力及穀物棒等補給品，為健走民眾加油打氣、補充水分及熱量。

黃偉哲說，南科科技人不僅促進台灣經濟發展，更是打造台灣國家發展最重要的力量，目前全台科學園區的產值就已經破四兆了，接下來的期許就是可以邁向五兆。

國科會主委吳政忠表示，科學園區40年走到現在，把台灣推向一個高點，科學園區未來也必須跟在地居民結合，才能永續發展，非常肯定活動讓園區員工重視運動與健康的生活，園區未來發展將更為亮眼。

吳政忠、黃偉哲、南科管理局長蘇振綱及園區同業公會副理事長陳麗芬等企業代表共同開幕，鼓勵民眾工作忙也要運動保持健康。