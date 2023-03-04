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5個月檢舉逾2千件！台南機車停這裡要注意別用「騎」的

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市區小東路人行道上劃設機車停車格，民眾找車位必須「牽行」機車，不可違規行駛在人行道上。記者鄭維真／攝影
台南市區小東路人行道上劃設機車停車格，民眾找車位必須「牽行」機車，不可違規行駛在人行道上。記者鄭維真／攝影

台南市區成大醫院、建國校區的小東路人行道上機車格常一位難求，人行道上雖有劃設機車格，但機車禁止行駛，只能牽行，警方5個月來已接獲2300件檢舉，不少民眾依照平常習慣，一邊騎一邊找車位，遭檢舉後才大呼「這裡是停車陷阱！」交通局已在人行道上設置多處警告標誌，呼籲民眾勿騎上人行道以免受罰。

市府交通局指出，成大醫院周邊停車需求大，因該段道路兩旁已劃滿汽車格，在不影響行人通行的情況下，才在人行道劃機車格，但依照道路交通管理處罰條例，機車不可行駛在人行道上，因此民眾必須以牽行方式找車位。

警方統計，近5個月來已接獲2300件檢舉，違規行駛人行道可罰600元。學校師生及醫院員工都被罰怕，但許多外來看診者仍「不知情」，一名來看診的騎士說，他以為人行道上有劃停車格，就可以騎車找車位。

有市民說，身體虛弱來看病的人還要自行牽機車找車位，有點強人所難，尤其該地機車格常一位難求，有時繞了一圈還找不到位子，希望管理單位能設法解決。

市警局第五分局表示，經派員加強宣導後，今年迄今的違規數已明顯下降；交通局表示，為了提醒民眾勿騎人行道，已在人行道出入口張貼警告標誌，並與成大溝通在新建新系館預留校內停車空間讓師生使用，外部有更多空間供一般民眾停放。

另外，原本成醫員工停車場出入口鄰人行道，未規畫通道供車輛通行，造成車輛進出停車場時，違規行駛人行道，院方已在施工開闢出入口通道。

人行道 成大醫院 標誌

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