台南古都國際半程馬拉松明登場 安維及交管全攻略
2023台南古都國際半程馬拉松將於明天上午5時30分起在台南市府永華市政中心開跑，賽事區分21K半馬組、10K路跑組及5K健康休閒組，報名人數達1萬9千人，台南市警四分局指出，重要路口實施交通疏導管制，並視現場車流及賽事情況管制及點放車輛通行，以兼顧賽道通暢及用路人權益。
警方指出，賽事將使用安平區中華西路、南島、永華、建平、健康、漁光、光州、安億、慶平、文平、平通及國平路等路段做為賽道。同時，為配合國際認證計時競賽，各路段於當日上午4時至9時實施分段、分時管制。
警方表示，將於重要路口實施交通疏導管制，並視現場車流及賽事情況管制及點放車輛通行，以兼顧跑者賽道通暢及用路人權益。
且建議參賽選手可將車輛停放於市府周邊建平12街、建平15街、建平8街停車場、停2停車場、永華運動中心、府前路停18停車場或家樂福停車場，省時又便利。
至於騎乘機車的朋友可將車輛停放於市府周邊府前路及中華西路（南島路至永華路段）人行道路段，也可停放在永華運動中心再步行前來，警察將於周邊道路加強肅竊逡巡，維護市民財產安全。
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