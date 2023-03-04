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海口魚塭長期占用公有地 魚民盼就地合法使用

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
北港溪出海口地目複雜破碎，聚集上百座文蛤養殖池。記者黃于凡／攝影
北港溪出海口地目複雜破碎，聚集上百座文蛤養殖池。記者黃于凡／攝影

雲林縣海口養殖戶長期占用公有地，引流海水飼養文蛤，五河局實施現況管制，但日前有魚民私自合併魚塭，因改變地貌遭檢舉，不得再養殖，立委蘇治芬帶著魚民陳情，盼魚塭就地合法，讓魚民養家糊口；五河局長莊曜成今天同意規畫魚塭，讓魚民合法申請使用許可，規畫時間約需一年半。

立委蘇治芬說，北港溪出海口有上百座魚塭，魚民一家三代都在北港溪出海口養殖文蛤，禁止養殖會斷魚民生計，申請許可使用很複雜，要有水理分析及專業技師簽證通過，還要寫計畫書，魚民根本搞不懂，希望五河局主動畫設魚塭範圍，兼顧魚民生計及河防安全，盡快協助魚民申請使用許可。

魚民程文正說，他與朋友將魚塭合併，1池海水、2池淡水，一起引進海水養殖文蛤，後來才知道不能改變地貌，現在已停下所有養殖作業，就怕被檢舉又要血本無歸；做風颱、大水一定要顧，希望五河局有折衷方案，願意付使用許可費，盼能繼續養殖文蛤，也讓生活更有保障，天災時合法使用才能申請災害救助。

五河局長莊曜成說，河川主要功能是通洪，提防前、排水出口都無法設置魚塭，會盡量將範圍往外畫；規畫魚塭要做水紋水理分析，但魚塭樣態種類眾多，申請程序複雜，五河局會克服困難協助申請，會趕在年底前完成初步規畫，合法使用許可需1年半才能完成，可作為魚塭的地點就讓魚民繼續養殖，不合適就另外再找地點讓魚民養殖。

五河局副局長吳明華說，北港溪出海口養殖戶存在已久，公有地、私有地等地目零碎，因魚民申請使用許可難度高，多年來實施現況管制，將應魚民需求，協助規畫北港溪出海口到松山大橋約5公里魚塭範圍，未來所有在公有地養殖的魚民逗需支付使用許可費，才可繼續從事養殖。

北港溪出海口地目複雜破碎，聚集上百座文蛤養殖池。記者黃于凡／攝影
北港溪出海口地目複雜破碎，聚集上百座文蛤養殖池。記者黃于凡／攝影
立委蘇治芬（前排右）今天帶著魚民向五河局陳情，盼繼續養殖維持生計。記者黃于凡／攝影
立委蘇治芬（前排右）今天帶著魚民向五河局陳情，盼繼續養殖維持生計。記者黃于凡／攝影
立委蘇治芬（左三）今天帶著魚民向五河局陳情，盼繼續養殖維持生計。記者黃于凡／攝影
立委蘇治芬（左三）今天帶著魚民向五河局陳情，盼繼續養殖維持生計。記者黃于凡／攝影
五河局長莊曜成（左二）今天同意協助規畫魚塭，讓魚民合法申請使用許可。記者黃于凡／攝影
五河局長莊曜成（左二）今天同意協助規畫魚塭，讓魚民合法申請使用許可。記者黃于凡／攝影
立委蘇治芬（左一）今天帶著魚民向五河局陳情，盼繼續養殖維持生計。記者黃于凡／攝影
立委蘇治芬（左一）今天帶著魚民向五河局陳情，盼繼續養殖維持生計。記者黃于凡／攝影

北港 文蛤 蘇治芬

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