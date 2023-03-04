超便民！台南新生兒出生可一併申請育兒津貼托育補助

南市社會局與民政局跨局合作，各戶政事務所貼心提供單一窗口受理服務，今年2月1日起市民到戶政事務所進行新生兒出生登記時，即可一併申請生育獎勵金及育兒津貼，南市今年起育兒津貼取消排富，社會局主動商請戶政事務所提供一站式窗口服務。免除家長往返戶政事務所及區公所奔波之苦。

戶政事務所代收後再協助將育兒津貼申請書轉交區公所審查核發育兒津貼，簡化原需奔波到區公所申請育兒津貼流程，可避免新生兒父母因忘記申請或繁忙不便造成遲延或無法追溯的損失。

社會局指出，育兒津貼與托育補助今年1月起取消排富規定後，全市約新增1600名0至2歲幼兒符合申請條件，受惠人數達1萬9459人。

社會局發現，以往育兒津貼採兩階段申請，家長需先至戶政事務所完成戶口申報後，再到區公所進行育兒津貼申請，然而許多家長報完戶口後因忙於產婦及幼兒的照顧問題，或是因不知道要再到區公所申請育兒津貼，導致發現時已錯失好幾個月的領取機會，為減少這類情況發生。

東區陳先生說，兒子2021年出生時，因太太在家坐月子，他回老家學甲區戶政事務所幫兒子報戶口、領取生育獎勵金後，便趕著回家協助照顧新生兒，他5個月後去刷郵局存簿發現育兒津貼一直未入帳，經打電話詢問才知道當時不知道申報戶口後要再到學甲公所申請育兒津貼，導致錯失前5個月的領取機會。

今年2月女兒出生，陳先生把育兒津貼的申請附件準備齊全，打算先到府東戶政事務所跨區完成出生登記後，再回到學甲區公所申請育兒津貼，經府東戶政事務所人員主動詢問是否要ㄧ併填寫育兒津貼申請表，由戶所協助收件後代轉到學甲區公所審查。

陳先生說，不用再跑學甲申請育兒津貼，是便民服務，對新生兒爸媽而言真是一大福音，不僅能減去奔波之苦，也能避免像他當初忘記申請的情形發生。

市長黃偉哲表示，取消排富規定後，擴大補助對象，透過社會局及戶政事務所合作，提供民眾一站式申請窗口，協助代收育兒津貼申請案件，提供新生兒家長友善托育支持。