快訊

扶養壓力擊敗人口紅利 三明治世代「一打三」困境怎解？

網球版「新竹棒球場」？選手因場地受傷退賽 盧彥勳發文痛批

國際郵輪防疫鬆綁！自主防疫期間登船「有症狀再篩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉巿定古蹟北門驛整修施工 3月20日起阿里山小火車暫停停靠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
古蹟北門驛將20日起進行施工，期間暫停旅客上下車服務。圖/阿里山林鐵及文資處提供
古蹟北門驛將20日起進行施工，期間暫停旅客上下車服務。圖/阿里山林鐵及文資處提供

阿里山林鐵及文化資產管理處編列預算2700萬元，整修嘉義市定古蹟北門驛，20日起進行施工，期間阿里山小火車暫停旅客在此上下車；每周六日由嘉義至北門間開行的「檜來嘉驛-檜木列車」改由嘉義車庫園區月台上、下車，後續恢復停靠時間將另行公告。

北門驛在阿里山鐵路興建時期已經存在，估計建造於1910~1912年，民國87年5月16日不幸發生大火，所幸只燒毀右側百分之40，以原有建材「紅檜」整修；民國88年921大地震曾一度受損，又再次編列預算維修，成為今日的風貌，為阿里山鐵路四大木造車站之一。

108年文化部登錄阿里山林業及林業鐵路為重要文化景觀，深具文化價值。目前木造北門驛有蟲蛀、油漆剝落等情況，經1年多規劃設計，完成工程發包，20日起進行施工，完成整修後將有助於提升服務品質及整體環境，促進在地觀光。

北門驛工程施工20日起暫時停止停靠外，每周六日由嘉義至北門間開行的「檜來嘉驛-檜木列車」，原北門停靠站將改由嘉義車庫園區月台上、下車；購票方式仍可於嘉義站、車庫園區站等車站現場購票；恢復停靠時間將另行公告。

另，在北門驛對面麗星飯店也將同步整修為「新北門車站」，將投入800萬元整修，預計半年後完工。未來北門驛整修後將活化再利用，原所有北門站業務將全部移至新北門車站。

新北門車站月台現況，將同步辦理整修。圖/阿里山林鐵及文資處提供
新北門車站月台現況，將同步辦理整修。圖/阿里山林鐵及文資處提供
新北門車站月台現況，將同步辦理整修。圖/阿里山林鐵及文資處提供
新北門車站月台現況，將同步辦理整修。圖/阿里山林鐵及文資處提供
每周末「檜來嘉驛-檜木列車」仍繼續行駛 嘉義-北門，北門停靠站將改由嘉義車庫園區月台上、下車。圖/阿里山林鐵及文資處提供
每周末「檜來嘉驛-檜木列車」仍繼續行駛 嘉義-北門，北門停靠站將改由嘉義車庫園區月台上、下車。圖/阿里山林鐵及文資處提供

北門 嘉義 阿里山

延伸閱讀

淡水古蹟微型博物館開幕 運勢籤趣味互動體驗

阿里山翻車意外 檢警相驗未綁安全帶拋車外腦部重創亡

轉型政治沒動靜 台灣基進嘉義黨部呼籲議員善盡監督責任

淡水古蹟微型博物館開幕 認識12座文化資產故事

相關新聞

缺配套難吸客 蒜頭糖廠五分車延駛高鐵站平日喊停

全國首條嘉縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站，由中央前瞻預算及台糖投資逾億元興建，經前行政院長蘇貞昌核定且誇是「最慢與最快...

嘉巿定古蹟北門驛整修施工 3月20日起阿里山小火車暫停停靠

阿里山林鐵及文化資產管理處編列預算2700萬元，整修嘉義市定古蹟北門驛，20日起進行施工，期間阿里山小火車暫停旅客在此上...

國境解封 台南中西區公所嚴防境外登革熱進社區

台南市目前已有2例登革熱境外移入病例，天氣回暖，加上國境解封，中西區公所為避免境外登革熱進入社區，今天舉辦登革熱防治種子...

台南公車司機荒！議員轟：連續不發車 學生苦等1個多小時

台南市議員李啟維指出近來民眾反映因公車司機缺額嚴重，導致班次大幅減少，有家長反映學生等公車等了1個多小時，情況已長達1年...

青農吳文吉返鄉種田技不如人 靠這招翻轉斜槓人生

雲林青農吳文吉原本是志願役軍人，軍旅生涯10年後決定返鄉種田，因經驗不足、產量不如別人，一度感到信心挫敗，但樂觀的吳文吉...

黃花風鈴木花季 新科中埔鄉長大林鎮長辦賞花活動吸客拚觀光

春暖花開，嘉義縣市八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路，兩旁栽種大片黃花風鈴木綻放，美景怡人吸客；中埔鄉公所下午起到晚間，在忠義橋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦