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嘉巿定古蹟北門驛整修施工 3月20日起阿里山小火車暫停停靠
阿里山林鐵及文化資產管理處編列預算2700萬元，整修嘉義市定古蹟北門驛，20日起進行施工，期間阿里山小火車暫停旅客在此上下車；每周六日由嘉義至北門間開行的「檜來嘉驛-檜木列車」改由嘉義車庫園區月台上、下車，後續恢復停靠時間將另行公告。
北門驛在阿里山鐵路興建時期已經存在，估計建造於1910~1912年，民國87年5月16日不幸發生大火，所幸只燒毀右側百分之40，以原有建材「紅檜」整修；民國88年921大地震曾一度受損，又再次編列預算維修，成為今日的風貌，為阿里山鐵路四大木造車站之一。
108年文化部登錄阿里山林業及林業鐵路為重要文化景觀，深具文化價值。目前木造北門驛有蟲蛀、油漆剝落等情況，經1年多規劃設計，完成工程發包，20日起進行施工，完成整修後將有助於提升服務品質及整體環境，促進在地觀光。
北門驛工程施工20日起暫時停止停靠外，每周六日由嘉義至北門間開行的「檜來嘉驛-檜木列車」，原北門停靠站將改由嘉義車庫園區月台上、下車；購票方式仍可於嘉義站、車庫園區站等車站現場購票；恢復停靠時間將另行公告。
另，在北門驛對面麗星飯店也將同步整修為「新北門車站」，將投入800萬元整修，預計半年後完工。未來北門驛整修後將活化再利用，原所有北門站業務將全部移至新北門車站。
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