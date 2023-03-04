國境解封 台南中西區公所嚴防境外登革熱進社區

台南市目前已有2例登革熱境外移入病例，天氣回暖，加上國境解封，中西區公所為避免境外登革熱進入社區，今天舉辦登革熱防治種子教育訓練及誓師活動，希望參與的里鄰長、志工等能將防治認知帶回各里，做好孳生源清除。

根據衛福部疾管署資料顯示，今年東南亞地區登革熱疫情來勢洶洶，國內目前境外移入病例，感染國家主要來自印尼、馬來西亞及菲律賓等東南亞國家，隨著台灣邊境管制及檢疫措施逐步放寬，國內登革熱風險日漸升溫，必須嚴加防範。

中西區長汪慶龍指出，市長黃偉哲要求落實「巡、倒、清、刷」工作及環境巡檢維護，做好登革熱防治工作，藉以維護社區環境安全，在區里防治工作推動方面，除了配合里長業務聯繫會報宣導之外，也結合每月環境清潔日各里環境維護工作來推動，加強宣導防治工作。

另外，在環境巡檢部分，除了設置蚊蟲誘殺桶外，也會派員到各里調查孳生源密度及巡查環境，發現問題隨即處理。

汪慶龍表示，民眾應全面清除戶外閒置積水容器，如果有儲水使用，容器要密閉加蓋，以免成為孑孓孳生溫床，衍生登革熱疫情。

登革熱防治中心指，典型登革熱的潛伏期約為3到14天，通常為4到7天，發病前1天至發病後5天皆屬病毒血症期，因登革熱部分症狀與新冠肺炎相似，民眾要留意自身健康情況，如果到東南亞國家旅遊或探親，應加強自身防蚊措施，塗抹衛福部核可的防蚊藥品或穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬。