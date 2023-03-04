青農吳文吉返鄉種田技不如人 靠這招翻轉斜槓人生

雲林青農吳文吉原本是志願役軍人，軍旅生涯10年後決定返鄉種田，因經驗不足、產量不如別人，一度感到信心挫敗，但樂觀的吳文吉轉念一想，既然種玉米種不贏別人，那就來烤玉米吧！便開啟斜槓人生，也受雲林青年農民聯誼會山線副會長謝志坪邀約，昨到大埤舊庄國小辦食農教育活動。

吳文吉站在高溫400度烤爐旁，手戴雙層手套，一邊向國小學生講解烤玉米醬料、技術，一邊不斷轉動玉米，讓每支玉米均勻受熱，學生圍在烤爐旁迫不及待想要享用香氣四溢烤玉米；吳文吉也帶來一整支活生生的玉米株，向學生介紹玉米根、莖、葉等構造，學生參加搶答活動十分踴躍。

吳文吉說，職業軍人10年退休後，從事其他行業不習慣，選擇返鄉耕耘，一邊種田、一邊烤玉米，約4年前開始與農會合作，舉辦社區小旅行，帶遊客到田裡烤玉米，也配合學校舉辦食農教育，會帶上玉米實體教具，也會把吉品烤玉米攤車開到學校，現場烤給小朋友吃。

吳文吉也說，年輕人返鄉務農雖然技術不如老農，但仍具有優勢，因為年輕人更有想法、更懂創新，農產品本身產值不高，經過加工後就能脫胎換骨，像他現在賣烤玉米，也做真空包裝、冷凍賣到全台，價格、保存期限都提高，他用自己經驗證明，留在故鄉也可以好好生活，

雲林青年農民聯誼會山線副會長謝志坪說，資源需要整合，力量才會更強大，他深入了解每個返鄉青農耕種、販售項目，20鄉鎮各有不同特色農產品，彼此串連、互通有無，聯誼會與農會一起集資，跨鄉鎮舉辦食農教育活動，讓學生認識不同農作物種植技術，也更珍惜食物。