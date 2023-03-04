聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃花風鈴木花季 新科中埔鄉長大林鎮長辦賞花活動吸客拚觀光
春暖花開，嘉義縣市八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路，兩旁栽種大片黃花風鈴木綻放，美景怡人吸客；中埔鄉公所下午起到晚間，在忠義橋下八掌溪畔舉辦「春嬉風鈴」活動；大林鎮公所上午在西結里陳井寮風鈴木秘境，舉辦瘋追花活動，疫情解封，新科中埔鄉長李碧雲、大林鎮長許有疆，拚疫後觀光振興。
中埔鄉公所說，從2月追花追到3月，黃花風鈴木像和大家約好一樣，選在今明盛開，春嬉風鈴滿色金黃、春光閃閃，活動地點包含忠義橋下八掌溪畔的舞台與綠園、防汛道路及仁義路。活動時間從下午2點開始，在溪畔綠園設有中埔咖啡專區，在濔漫咖啡香中的小森林喝咖啡；春光市集來自全國百攤特色小吃、文青商品、多肉植物、在地農特產等。
晚上6點半閃亮之夜登場，皓月當空下欣賞台南藝術大學弦樂表演；面對偶像AKB48Team TP熱歌熱舞；放中高空煙火秀為疫情後打氣加油、還有受總統邀演的樂團Just Jazz現場演奏，閃亮壓軸由金曲獎歌后朱海君演唱，
李碧雲歡迎大家周休假日相約八掌溪畔賞花，賞樂、賞月、看煙火、喝咖啡、逛百攤市集，晚間6點半打卡區拍照打卡前500名，送文青環保袋
大林鎮瘋追花，陳井寮風鈴木秘境花季開跑，上午10地點在西結里陳井寮風鈴木秘境，活動內容有：開幕表演，逛攤位，大林生態農業推廣，發送大林鎮旅遊地圖；拍照打卡送限量老鷹平安米；恐龍出沒與遊客互動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言