黃花風鈴木花季 新科中埔鄉長大林鎮長辦賞花活動吸客拚觀光

春暖花開，嘉義縣市八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路，兩旁栽種大片黃花風鈴木綻放，美景怡人吸客；中埔鄉公所下午起到晚間，在忠義橋下八掌溪畔舉辦「春嬉風鈴」活動；大林鎮公所上午在西結里陳井寮風鈴木秘境，舉辦瘋追花活動，疫情解封，新科中埔鄉長李碧雲、大林鎮長許有疆，拚疫後觀光振興。

中埔鄉公所說，從2月追花追到3月，黃花風鈴木像和大家約好一樣，選在今明盛開，春嬉風鈴滿色金黃、春光閃閃，活動地點包含忠義橋下八掌溪畔的舞台與綠園、防汛道路及仁義路。活動時間從下午2點開始，在溪畔綠園設有中埔咖啡專區，在濔漫咖啡香中的小森林喝咖啡；春光市集來自全國百攤特色小吃、文青商品、多肉植物、在地農特產等。

晚上6點半閃亮之夜登場，皓月當空下欣賞台南藝術大學弦樂表演；面對偶像AKB48Team TP熱歌熱舞；放中高空煙火秀為疫情後打氣加油、還有受總統邀演的樂團Just Jazz現場演奏，閃亮壓軸由金曲獎歌后朱海君演唱，

李碧雲歡迎大家周休假日相約八掌溪畔賞花，賞樂、賞月、看煙火、喝咖啡、逛百攤市集，晚間6點半打卡區拍照打卡前500名，送文青環保袋