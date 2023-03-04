春暖花開仁義潭九重葛花瀑秘境美景吸晴 遊客：什麼角度拍都美

春神來了！嘉義縣番路鄉仁義潭風景區「大千山水」社區大門前，道路兩排50多棵九重葛，如飛瀑般滿開炸裂，美景網路傳開，成為賞花熱點，吸引大批遊客，攝影師洪年宏說，九重葛爆開飛花五彩繽紛，目前已滿開成絕美花瀑。

仁義潭畔祕境，九重葛爆開飛花五彩繽紛，吸引許多愛花人士搶拍美照，洪年宏說，想要花仙子遊客，建議導航至仁義潭義德寺，在大千山水社區可看見三色花海，提醒大家，景點在社區門口，拍美照記得維持秩序，遵守交通規則不要違規停車，不可製造髒亂，更不要進入社區走動、拍照，妨礙社區安寧。

大千山水社區外九重葛盛開，染上繽紛紅色、純白及粉紅色，整排九重葛花牆比人高，沒有阻隔，有如飛瀑，又像垂柳，適合當拍照背景，漸層的花海在陽光照射下吸睛，每天清晨黃昏吸引遊客、攝影玩家取景拍照。

仁義潭水庫是嘉義人運動休閒去處，景色宜人，現在又增加爆開的九重葛花牆，大千山水社區李姓居民，九重葛是社區管理委員會10多年前栽植，雇工定期養護管理修剪，九重葛枝條長尖刺，不易修剪照顧，每年盛開吸引婚紗公司帶新人拍照，經網紅介紹成為賞花熱點，假日部分遊客亂停車，站在路中央，造成進出社區交通阻塞，假日請警方維持交通，「對遊客是賞花美景，對我們居民是九重葛之亂！」