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與恐龍共舞 國際蘭展開幕

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台灣國際蘭展開幕，搭配大恐龍展示蘭花的起源。記者周宗禎／攝影
台灣國際蘭展開幕，搭配大恐龍展示蘭花的起源。記者周宗禎／攝影

副總統賴清德昨天回台南後壁參觀台灣國際蘭花展，他表示台灣蘭花生技園區已是全球最具規模的蘭花產業聚落，期許民間與官方合作將蘭花推向國際。農糧署說，去年台灣蘭花產值達72.7億元，今年以「蘭花魔鏡」搭配大恐龍模型強調蘭花在侏羅紀就已在地球繁衍，展期至19日。

賴清德指出，去年業者以奈米技術噴印烏克蘭國旗圖樣的蘭花力挺烏克蘭，今年再度產出土耳其國旗蘭花，以聲援土耳其震災，不僅展示蘭花產業的創新技術，更表達國人對世界的關懷。

市長黃偉哲說，台灣國際蘭展為世界三大蘭展之一。今年展期變長、內容更豐富、讓台灣傲人的蘭花生技實力被看到。

農糧署長胡忠一說，台灣的蘭花產業發展出完整的價值鏈體系，外銷金額達 62.1億元創下新高。

外貿協會董事長黃志芳表示，今年已有17國25企業洽談近200場，一天創下2000萬美金業績。

阿爾及利亞業者說，以前都在歐洲採購蘭花，現在直接從台灣採購，價格更便宜，品質更好。

今年蘭展以「蘭花」與「恐龍」雙主角聯合展出，主題館打造白堊紀遠古森林，揭開蘭花起源身世之謎。

國旗 生技 農糧署 賴清德 恐龍 黃偉哲 黃志芳 胡忠一

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