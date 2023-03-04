缺配套難吸客 蒜頭糖廠五分車延駛高鐵站平日喊停

全國首條嘉縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站，由中央前瞻預算及台糖投資逾億元興建，經前行政院長蘇貞昌核定且誇是「最慢與最快連結」的軌道建設，去年10月營運至今逾4個月，假日載客率平均5成，平日每天人數只有10人，叫好不叫座，民代要求研議吸引遊客方案。台糖檢討後平日列車喊停，改團客預約發車，另將糖廠閒置倉庫整修為冰品樂園，及增加沿線綠廊道，盼吸引觀光客。

五分車延駛高鐵嘉義站全長3.4公里，含五分車高鐵站、樂活農園站及蒜頭糖廠等3個車站，鄉親期待帶來繁榮，但營運逾4個月，遊客、鐵道迷反映，班次少、安排時間不適當，無接駁車接送，也批單程票價200元太貴，台糖到9月底，推出票價6折優惠，單程120元，乘客可持票根至蒜頭糖廠冰店，兌換17元冰棒1支。

陳姓遊客說，目前五分車從高鐵站開到蒜頭糖廠，沒有接駁車到故宮南院，就算有，要換2趟車才到達南院，下午班車不方便回程高鐵站，糖廠蔗埕園區沒有什麼好逛的，且五分車車程40分，沿途田園風光沒特殊可看，難吸引人搭乘。

市議員黃榮利說，須做好周邊景點配套措施，他在議會提案爭取補助，在鄰近糖廠、縣治麥當麥店前博愛路，打造借鏡美國拉斯維加斯的天幕街頭，若能實現，相信可吸引遊客。

立委陳明文指出，依台糖資料，去年10月通車後，假日乘載率約60%，每天約500至600人，平日乘載率只有20%，每天人數只有10人，經營非常差，務必改善。

台糖調整班次，假日發車蒜頭站往五分車高鐵站，來回各4班次；平日預約制供30人以上遊客預約，機動式發車。周一五分車輛檢修日不營運，如遇假日則順延。

台糖雲嘉區處說，糖廠閒置倉庫由縣府承租整修做冰品樂園，辦理招商營運，糖廠延駛故宮南院路線預計8月完工，由高鐵出站搭五分車到故宮南院，採全新客車車廂，縣府也爭取經費施設沿線綠廊道吸引遊客搭乘。