轉型政治沒動靜 台灣基進嘉義黨部呼籲議員善盡監督責任
今年是228事件76年週年，台灣基進嘉義黨部認為轉型正義的腳步不應停歇，政府不僅要加速推動轉型正義的進程、及正視對威權時期歷史真相的全面釐清，完成究責、除垢工程。嘉義黨部主委翁渙瑤今天表示，轉型正義不僅是中央政府的責任，關於除垢、檔案開放等，都是地方政府可以先行的事，地方政府若不做，市議會應該盡到督促的責任，尤其市議會進步派的新科議員要善盡監督責任。
翁渙瑤說，今天站在228紀念碑召開記者會，一是想要呼應前輩在228紀念時所提出的，希望政府可以加快除垢的工程，加快移除威權的象徵，嘉義市是第一個有228紀念碑的地方，如今民主化的進程走過30多個年頭，是時候再踏出下一步了，呼籲甫上任的新生代民意代表們，可以一起推動嘉義的轉型正義工程，讓土地的名字更親近，不再用台灣人的土地讚揚、紀念中國殖民符碼，讓嘉義成為第一個與極權的屠夫脫鉤的城市。
翁渙瑤表示，過去台灣基進嘉義黨部曾呼籲，除了將車站納入不義遺址外，也希望在未來嘉義鐵路高架化工程中的新嘉義車站，在保留舊嘉義車站外，也要加入紀念元素，明確定義出此地此景為何「不義」，不可將「威權加害者」的色彩輕描淡寫，以彰顯不義遺址的教育意義與歷史記憶。
此外，翁渙瑤說，全台以威權統治者命名的道路多達300多條，包括中正路 309 條、介壽路26條，且通常這些維權路名都在城市的繁華地段，以嘉義的例子來說，許多鮮活的生命就葬送在火車站前，而下令屠殺的威權統治者成為路名，正對著嘉義車站，形成荒謬且令人痛心的對比。
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