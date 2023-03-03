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嘉市汰換17年里長機車 新式電動機車節能減碳安心服務

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）等人試坐新式電動公務機車。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）等人試坐新式電動公務機車。記者李宗祐／攝影

距離上次嘉義市政府更換里長公務機車已有17年，代步工具老舊，也讓里長服務里民更趨辛苦，有鑑於此，又為降低空汙排放量，改善空氣品質，嘉義市政府今年起購置電動機車汰換老舊公務機車，供里長們借用。上午在市府大門前廣場舉行啟用儀式，市長黃敏惠希望透過汰換老舊公務機車，達到節能減碳、降低空汙排放的效益，讓里長更放心地出勤、服務更升級。

電動機車只是借給里長使用，東區、西區各有6名、8名里長沒有加入，覺得目前的代步工具已夠用，而且電動機車每月繳交電池資費由里長自行吸收，還要負保管責任。

嘉義市議會議長陳姿妏表示，曾有里長騎著機車到遠在嘉義縣水上鄉牛稠埔公墓的嘉義市立殯葬所參加公祭，途中在偏僻路段發生機車拋錨，要不是剛好有市府人員路過協助，里長不知要如何才好，這次能夠更換新型且是電動機車安全提升也能安心服務里民。

市府表示，總共購入84輛電動機車，提供里長們借用期望里長電動公務機車的啟用能進一步提升服務效能，騎著空汙零排放的「歐多邁」，搭載著「西區大發展」、「東區大進步」雙引擎，為市民獻上最貼心的服務。

嘉義市政府購置電動機車汰換老舊公務機車，上午在市府大門前廣場舉行啟用儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府購置電動機車汰換老舊公務機車，上午在市府大門前廣場舉行啟用儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府購置電動機車汰換老舊公務機車，供里長們借用，上午在市府大門前廣場舉行啟用儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府購置電動機車汰換老舊公務機車，供里長們借用，上午在市府大門前廣場舉行啟用儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府購入新型電動機車公務車，供里長借用服務選民。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府購入新型電動機車公務車，供里長借用服務選民。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府購置電動機車汰換老舊公務機車，供里長們借用，上午在市府大門前廣場舉行啟用儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府購置電動機車汰換老舊公務機車，供里長們借用，上午在市府大門前廣場舉行啟用儀式。記者李宗祐／攝影

嘉義 電動機車

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