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雲林警方防詐也瘋狂！ 三太子、城隍爺盡出就怕你被騙

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港分局帶領人偶神團走進市集宣傳防詐。圖／北港分局提供
北港分局帶領人偶神團走進市集宣傳防詐。圖／北港分局提供

警政署通令各縣市加強防制詐騙，各地警方無不使出渾身解數，深入社區、市場強力宣導，口頭宣導已落伍，兩天來「加強版」盡出，連媽祖、三太子、土地公、城隍爺眾神傾巢請出，還有鄉下賣菜郎「助攻」演出笑果十足的短劇，警察說，這一切的努力就怕你被騙。

「阿昭署長V.S西螺賣菜郎」超爆笑短劇今天在西螺果菜市場上演，一位逗趣十足的網紅賣菜郎「太子哥」，配合警方演出，西螺分局防詐宣導團在菜攤前，和菜農有趣的對話，雖沒有事先綵排，也沒有腳本，但一開演就引來買菜人圍觀，菜籃族叔叔阿姨笑翻天，趣味中有問有答，也達到防詐宣傳「笑果」，讓民眾加強印象記住「阿昭署叔的防詐五部曲」。

北港宗教聖地的北港分局防詐團則出動三太子、土地公，一路飆唱「保庇！保庇！」，隊伍走進入潮滿滿的牛墟市集，民眾發現這些神像人偶可不是外聘的，全是警察裝扮的，跳得很專業，也跳得滿身汗，警察說，眾神都出動了，就期待保庇你不要被騙。

台西分局防詐宣導隊也結合廟會百人藝閣車隊繞境走上街頭，以手機播放阿昭署長防詐影片與民眾分享，沿路提醒防詐騙的小撇步。各分局防詐宣傳花招百出，賣力演出，目的就希望民眾牢記防詐要領，讓防詐成為全民運動。

西螺果菜市場網紅「太子哥」也來助攻合演防詐短劇，笑果十足，讓宣傳更有力。圖／西螺分局提供
西螺果菜市場網紅「太子哥」也來助攻合演防詐短劇，笑果十足，讓宣傳更有力。圖／西螺分局提供
北港分局土地公、三太子盡出，深入市集宣傳防詐。圖／北港分局提供
北港分局土地公、三太子盡出，深入市集宣傳防詐。圖／北港分局提供
台西分局結合遶境城爺也來反詐騙，警告詐騙集團嘜擱害人了。圖／台西分局提供
台西分局結合遶境城爺也來反詐騙，警告詐騙集團嘜擱害人了。圖／台西分局提供
西螺果菜市場網紅「太子哥」也來助攻合演防詐短劇，笑果十足，讓宣傳更有力。圖／西螺分局提供
西螺果菜市場網紅「太子哥」也來助攻合演防詐短劇，笑果十足，讓宣傳更有力。圖／西螺分局提供

警察 詐騙 北港

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