嘉大森林周「森羅萬象」 2400苗木持發票免費換

嘉義大學森林暨自然資源學系2023年森林系特色周以「森羅萬象」為題，於蘭潭校區學生活動中心一樓熱烈展開。時逢3月植樹節，為宣導植樹造林綠美化，3月6日至3月11日有2400株台灣原生樹種苗木供民眾以1、2月未開獎發票換取，發票兌獎所得將以主辦單位名義全數捐贈。

嘉義大學表示，這次活動主辦單位準備月橘、小葉赤楠、春不老、濕地松、相思樹、台灣櫸、光臘樹、榔榆、蘭嶼肉桂、楓香、鐵冬青、金新木薑子、過山香、烏皮九芎及燈稱花等，約2400株台灣原生樹種苗木。苗木來源由嘉大學生於實習期間培育及林務局嘉義林區管理處所提供，每日苗木贈送的樹種與數量以活動粉絲專頁公布為主，若有更改則以現場提供為主。

森林暨自然資源學系活動總召江婷羽表示，森林周活動從3月6日至3月12日，內容有主題海報講解、森林文創小物販賣、苗木販賣及食品販賣。今年推出創意食品為香氣十足的艾草蛋系列三明治、林下經濟栽種物種金線連泡製茶飲和許多香料共製而成的馬薩拉奶茶，以及延續去年深受好評的桂花牛奶凍與新推出的香蕉鬆餅，希望透過每年森林週的推廣，讓民眾能認識森林植物的多元運用。