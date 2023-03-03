雲警反詐騙請出超大咖 「她」獨家獻聲回頭率超高

詐騙案件時有所聞，雲林縣今年至今已發生破百件的相關案件，對於歹徒的詐騙手法日新月異，縣警局「地毯式」推播，舉凡垃圾經過時、或正在收聽廣播等，都能馬上從「聲音」分辨常見的6大詐騙，縣政府「雲林幣扭一下App」本月起到年底加碼推出答題獎勵，搶先答對者可獲10枚扭幣，鼓勵民眾好康逗相報，一起宣導反詐騙。

雲林縣短短2個多月就發生200起詐騙案件，顯見歹徒相當猖狂，為避免鄉親受騙，警察局長林故廷親自率「強化打詐雲林隊」展開各項宣導作為，斗六、斗南、西螺、虎尾、台西、北港等6大分局動員宣導，而被鄉親讚譽擁有親切美聲的縣長張麗善，也獻聲錄製反詐騙影音，提供村里長、電台廣播、環保清潔車、電視牆等多種管道公開播放。

不少民眾近日倒垃圾時、經過電視台的戶外電視牆，甚至在手機上滑臉書等都親身「看見影像、聽見聲音」，直呼「這種鋪天蓋地的宣導方式真的無所不在！」「跟詐騙手法有得比，但效果卻也最好！」

另，有數萬名使用者的「雲林幣扭一下App」則從3月到12月期間，於「政令大聲公」出題考問反詐騙常識，前2000名答題且答對者，獎勵10枚扭幣，「先到先答題」，請民眾隨時追蹤，把握機會。